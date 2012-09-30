Людмила Кирий: Помощь должна быть оказана всем

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля, ZRPRESS. Если у вас на руках есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), пусть даже старого образца (выданный до 1 января 2011 года) - до 31 декабря 2013 года вы можете чувствовать себя защищенным от недугов. При этом, как рассказала корреспонденту «Золотого Рога» замдиректора территориального ФОМС Людмила КИРИЙ, никакой отметки о продлении срока действия полиса не требуется.

Гарантом выступит полис

- Людмила Григорьевна, к нам в редакцию до сих пор приходят письма с просьбой пояснить: как быть с полисами «Госмедстраха»? Поясните, пожалуйста.

- Скоро будет год, как граждане, которые были застрахованы «Госмедстрахом», обслуживаются в других страховых компаниях. Сегодня кто имеет на руках полис «Госмедстраха», может пойти и выбрать другую страховую компанию. Для этого нужно прийти в пункт выдачи полисов с документами и оформить временное свидетельство. Все люди, имеющие эти полисы на руках, проинформированы, где они могут получить новый полис.

- Известно, что полис сразу не выдают, а люди получают на руки временное свидетельство. Как долго оно действует?

- Хороший вопрос! Этим летом многие граждане успели получить временное свидетельство, но до сих пор не явились за своим полисом. Хотя на получение отводится всего один месяц. То есть срок действия «времянки» месяц. Нас беспокоит, что многие не спешат менять времянку на полис. Страховые компании просят граждан забрать свой полис, а граждане, имея на руках «времянку» эти просьбы игнорируют. Но потом когда они заболели, вспоминают и бегут за документом. Но страховая медицинская организация не будет годами хранить ваш полис. Поэтому нужно не лениться, а пойти и забрать свой полис.

- Какие документы необходимы для получения полиса на ребенка?

- Для получения страхового медицинского полиса ОМС необходимо обратиться в пункт выдачи полисов, предъявив паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Ребенок родился и сразу можно получать на него полис. Уточню, что территориальный фонд страхованием не занимается, родителям нужно самим выбрать страховую компанию. Наши специалисты могут лишь оказать бесплатную консультацию. Но лучше не теряя времени, идти в страховую медицинскую организацию и оформлять на ребенка полис.

- Кроме новорожденных, кто еще не застрахован?

- Люди без определенного места жительства и приехавшие к нам иностранцы, имеющие вид на жительство и право на работу. Также граждане, вышедшие на свободу из мест лишения свободы. Все они имеют право на медицинскую помощь. Кроме того, к нам постоянно обращаются те, у которых на текущий момент нет действующего полиса. Типичный случай: человек при увольнении сдал свой полис и больше за ним никуда не обращался. Он думает, что у него есть полис, а если полис его полис был выдан до 2010 г., то он не действует.

- К нам обращались читатели, у которых полис остался на руках, но они не уверены, что еще действующий. Как быть в этой ситуации?

- Чтобы не было проблем при обращении в медицинское учреждение, я рекомендую гражданам обратиться в страховую компанию. Кроме того, прямая обязанность пациента - оформить полис, особенно, если срок действия документа уже истек. Ведь при обращении в медицинское учреждение вы обязаны его предъявить. Найдите свой полис, внимательно посмотрите на его срок действия, и при необходимости получите новый. Ведь идет плановая замена полисов и все равно придется получать новый документ.

Перемены в жизни? Меняйте полис!

- При смене фамилии полис тоже необходимо менять?

- Конечно, и я хочу обратить на это особое внимание всех женщин, сменивших фамилию при замужестве. Вы они обязаны поменять полис и получить вместо него временное свидетельство. Процедура проста: с полисом и новым паспортом нужно приехать в свою страховую компанию и написать заявление. После чего вам оформят документы на новую фамилию. Кроме брачующихся, об изменениях в полисе должны позаботиться люди так называемого «паспортного возраста» - 21 и 45 лет. После получения нового паспорта им следует сообщить в страховую компанию свои нынешние реквизиты. Дело в том, что если вы обратитесь за медицинской помощью к врачу в другом регионе России, то из-за путаницы с паспортом у вас могут возникнуть проблемы. Поэтому лучше заранее все свои документы привести в порядок.

- А как же тогда быть выпускникам школ, которые едут поступать в вуз в тот самый другой регион?

- Если молодой человек до 1 ноября прибыл на другую территорию, и там будет учиться, то ему лучше выбрать страховую компанию по месту учебы. А когда на каникулах он вернется домой, то он будет для нас гражданином, застрахованным на другой территории. И мы ему обязательно окажем помощь здесь, а счет уйдет в тот город, где он учится. Основная задача страховой компании - защита своих клиентов. И удобнее, когда твой защитник на одной с тобой территории - ты ему всегда можешь позвонить и проконсультироваться, если возникнут проблемы в медицинской организации.

Некоторые наши граждане, которые не забрали свой полис и уехали в другой регион, сталкиваются с тем, что при обращении за новым полисом им отвечают отказом, мотивируя тем, что пациенты уже застрахованы в Приморье. После чего человеку приходится оттуда заказным письмом отправлять сюда заявление в свою страховую компанию. Полис также придет заказным письмом. Но, представляете, сколько на это уйдет времени? Зачем себе создавать проблемы? И таких случаев - сотни каждый год.

- Кроме новых бумажных полисов в будущем в России будут еще и электронные. Какой лучше выбрать?

- Они оба равнозначны, и медицинская помощь вам будет оказана одинаковая. В данный момент создан единый всероссийский реестр застрахованных граждан. Поэтому процедура получения полиса такая длительная, идет проверка информации. Люди часто теряют этот документ и идут заново его получать. Вполне возможно, что обращаются в другую страховую организацию.

- Читатели жалуются, что врачи не всегда готовы срочно оказать помощь пациенту имеющего полис либо требуют его предъявить, а у человека его нет при себе.

- Экстренная помощь оказывается без полиса. Если вам в поликлиники отказали в приеме, какого либо специалиста, то следует обратиться к главному врачу или его заместителю. Если нет на приеме нужного специалиста, то вам должны, указать в какое медицинское учреждение вы должны прийти. Ведь медицинское учреждение при отсутствии, у себя какого либо вида исследования или какого-то врача, должна заключить с другим учреждением договор, в рамках которого вам эту услуги предоставят. В то же время в целях обеспечения своих прав на получение медицинской помощи в системе ОМС вы должны предъявлять полис и паспорт при посещении лечебного учреждения. Полис должен быть всегда с вами. Но если вы забыли его дома, может узнать свой номер в страховой компании. Главное, чтобы ваши права не нарушали, вы должны знать свою страховую компанию и при возникновении любых проблем консультировать с их специалистами.

Юрий Морозов.