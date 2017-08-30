Страхование идет на поправку

Страховщики уже готовят новые продукты с учетом открывающихся возможностей телемедицины

Внедрение современных технологий в медицине, формирующих новые тренды на рынке медицинских услуг, очевидно, приведут в ближайшее время к более широкой практике дистанционного управления состоянием здоровья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Эксперты уже сейчас говорят, что следующий год в России станет годом телемедицины. А это в свою очередь откроет новые перспективы на рынке добровольного медицинского страхования, поскольку даст возможность страховщикам выходить на новые сегменты корпоративных клиентов и разрабатывать массовые продукты для физических лиц.

- Бесспорно, это направление интересно как страховщикам, так и нашим клиентам, - говорит зам. директора по корпоративному страхованию филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае Анатолий СКОБЕЛЕВ. - Данный интерес подкреплен законодательно: закон о телемедицине подписан и вступит в действие с 1 января 2018 года. Одно из главных достоинств телемедицины - это возможность предоставить высококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центров. Методы телемедицины используются для выявления и диагностики различных заболеваний, при этом позволяют существенно экономить затраты клиентов.

По словам директора по розничному бизнесу Страховой группы ХОСКА Аллы СОЛДАТОВОЙ, многие компании сейчас экономят на корпоративном ДМС, несмотря на то что соцпакет по-прежнему остается преимуществом для многих работодателей. Но поскольку дефицит бюджета в той или ной степени есть у многих компаний, соответственно оптимизируя расходы, они часто «режут» именно на медицинские программы. Телемедицина в силу того, что дает возможность получить консультацию врачей за меньшие деньги, становится в этой ситуации хорошим дополнением к самим программам. По сути, это способ сделать их более экономными - либо снизить стоимость, либо за те же деньги предложить их с большим наполнением.

Тенденция экономии на корпоративном ДМС в общем видна в тех итоговых цифрах за первый квартал этого года, которые представлены в статистике ЦБ. Несмотря на то что первые три месяца 2017 года показали снижение объемов премии в Приморском крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в общем рынок ДМС развивался в последние годы в русле общероссийских тенденций. По оценкам компании «Ингосстрах», рост в целом был на уровне медицинской инфляции, а 9/10 полисов ДМС, которые были проданы компанией, - корпоративные.

- Рынок добровольного медицинского страхования юридических лиц ежегодно растет на 3-7%, - говорит Анатолий Скобелев. - Приморский край не исключение. Договор ДМС дает право предприятиям на получение определенных налоговых льгот. Клиентами «Росгосстраха», в том числе, являются компании иностранных инвесторов, участвующих в новых проектах в регионе. Не могу сказать, что охват 100%, но это уже задача страховщика – вести планомерную работу с потенциальными клиентами, выявлять потребности, которые могут быть решены через договор ДМС, и предлагать конкурентные условия страхования.

Одним из драйверов рынка добровольного медицинского страхования физических лиц стали продукты для трудовых мигрантов. Когда с 2015 года в России вступили в силу изменения в Федеральном законе об обязательном медицинском страховании мигрантов, оформление полиса ДМС для граждан Белоруссии, Украины, Молдавии, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана стало необходимым.

- Страховой бизнес показал всплеск активности на данном поле, появление небольших страховых компаний, которые ранее не интересовались медицинским страхованием физических лиц, - говорит Анатолий Скобелев, - В 2016 году, после введения Центробанком новых условий страхования иностранцев, на рынке остались только крупные и надежные страховщики, что позволило филиалу «Росгосстраха» в Приморском крае занять долю рынка более 40% по данному виду медицинского страхования. «Росгосстрах» предлагает целый набор продуктов медицинского страхования физических лиц – от клещевых инфекций, гепатитов, осложнений после вакцинации, медицинская помощь при ДТП. В последние два года активно развивается продукт «РГС Международная медицинская помощь», который предусматривает лечение критически опасных заболеваний за рубежом.

Страховщики уже готовят новые продукты с учетом открывающихся возможностей телемедицины. Росгосстрах в ближайшее время намерен предложить клиентам продукт «РГС ТЕЛЕМЕДИЦИНА». Запускает свой продукт «ХОСКА доктор» и СГ ХОСКА, причем рассчитан он на частных лиц. И если те обычные продукты для физических лиц, которые традиционно предлагаются страховщиками ДМС и которые завязаны на поликлиники, как правило, довольно дорогие по цене, а потому и не очень востребованы, то стоимость нового продукта будет более привлекательна. В целом цены на рынке на годовой полис ДМС с услугами телемедицины находятся сейчас в диапазоне от 3 до 10 тыс. рублей. В компании ХОСКА, например, он будет стоить порядка 5 - 6,5 тыс. рублей. Собственно, для физических лиц предложено два варианта пакета – базовый с безлимитными консультациями дежурного врача (педиатра либо терапевта) и расширенный пакет, который включает в себя дополнительно консультации трех узких специалистов.

- Такие продукты на рынке уже есть, и даже есть продажи, но пока мало, - говорит Алла Солдатова. – Запрета на такие консультации не было и раньше. Но сейчас вышел закон, где прописано, как дальше телемедицина будет развиваться, определены порядок и нормы взаимодействия и кто несет ответственность за консультацию потом. В полную силу это должно заработать только с нового года, но я сомневаюсь в том, что возможна полноценная работа без единой информационной системы по стране. Нужно создать какой-то сайт, сервис, где все поликлиники страны были бы зарегистрированы. Мы должны рынок этот формировать, должен закон заработать, а спрос на это есть. Я думаю в общем на это уйдет не менее двух лет. Должно сформироваться доверие, понимание.

Как говорят страховщики, их основная задача на данный момент – найти надежных партнеров, контрагентов, которые будут обеспечивать качественный сервис для клиентов. Компания «АльфаСтрахование-Жизнь» запускает продукт «Крепкое Здоровье» совместно с сервисом «Онлайн Доктор». О сотрудничестве с сервисной компанией, работающей под патронажем доктора Рошаля, рассказывают в компании ХОСКА. Сейчас все больше и больше появляется таких компаний, которые планируют предоставить площадку докторам, предлагающим свои услуги. Сообщалось, например, что Яндекс готовит сервис для таких консультаций и сейчас заключает договоры с платными частными клиниками из разных регионов России. К дате вступления в силу закона у Яндекса, видимо, будет уже готова инфраструктура. Эксперты уверяют, что легализации телемедицины ожидает целый ряд российских стартапов и действующих компаний.

Елена АБАШЕВА.