Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье с помощью прокурора в инфекционном отделении больницы обнаружен грибок на потолке
ВЛАДИВОСТОК, 30 июня, ZRPRESS. По иску прокурора Хасанского района суд обязал провести ремонт в инфекционном отделении КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница».
Проверкой, проведенной прокуратурой Хасанского района в КГБУЗ «ХЦРБ» установлено, что последний капитальный ремонт в помещениях инфекционного отделения больницы производился в 1989 году. На момент проверки стены, потолок в помещениях покрыты грибком, внутренняя отделка стен не соответствует санитарным нормам, керамическая плитка на полу отсутствует в 70%, линолеум изношен, кафельная плитка на стенах отсутствует в 86%, оконные рамы не закрываются. Начиная с 2010 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю ХЦРБ выносились предписания о необходимости проведения ремонта и устранения нарушений санитарного законодательства. Но данные предписания не выполнялись из-за отсутствия финансирования.
По иску прокурора района 25 июня Хасанским районным судом на Администрацию Приморского края и КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» возложена обязанность произвести ремонт в инфекционном отделении в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Исполнение данного решения находится на контроле прокуратуры района, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.
Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
Новости тематики
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- Основной инстинкт
- В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку
- В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования
- Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме
- Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста