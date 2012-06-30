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В Приморье с помощью прокурора в инфекционном отделении больницы обнаружен грибок на потолке

30 Июня 2012, 17:33 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня, ZRPRESS. По иску прокурора Хасанского района суд обязал провести ремонт в инфекционном отделении КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница».

Проверкой, проведенной прокуратурой Хасанского района в КГБУЗ «ХЦРБ» установлено, что последний капитальный ремонт в помещениях инфекционного отделения больницы производился в 1989 году. На момент проверки стены, потолок в помещениях покрыты грибком, внутренняя отделка стен не соответствует санитарным нормам, керамическая плитка на полу отсутствует в 70%, линолеум изношен, кафельная плитка на стенах отсутствует в 86%, оконные рамы не закрываются. Начиная с 2010 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю ХЦРБ выносились предписания о необходимости проведения ремонта и устранения нарушений санитарного законодательства. Но данные предписания не выполнялись из-за отсутствия финансирования.

По иску прокурора района 25 июня Хасанским районным судом на Администрацию Приморского края и КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» возложена обязанность произвести ремонт в инфекционном отделении в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Исполнение данного решения находится на контроле прокуратуры района, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.

Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
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