В Приморье обсудили вопросы развития паллиативной службы Дальнего Востока

Приморский край стал площадкой, где медицинское сообщество Дальнего Востока обсудило перспективы развития паллиативной помощи на IV Всероссийской научно-практической конференции «Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации».

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в работе конференции приняли участие специалисты медицинских организаций Дальневосточного федерального округа: врачи паллиативной помощи, онкологи, врачи общей практики, неврологи, эндокринологи, ревматологи, кардиологи и пульмонологи.

В ходе работы специалисты рассмотрели и обсудили ряд актуальных вопросов и тем, среди которых – принципы и методология паллиативной медицинской помощи, порядки ее оказания населению, а также образовательные аспекты и подготовку кадров для службы паллиативной медпомощи.

Говоря о стратегии развития паллиативной медицины в Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, председатель правления Российской Ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков отметил, что существует несколько заблуждений среди которых – заблуждения о том, что в такой помощи нуждаются только онкобольные, она оказывается только в хосписах и не предусматривает никаких активных методов.

«На самом деле одна треть неизлечимых больных – больных с онкологическими заболеваниями, а две трети – с неонкологическими. Помощь оказывается как в хосписах, домах сестринского ухода и стационарных отделениях паллиативной помощи, так и в амбулаторных условиях, на дому и представляет из себя целый комплекс медицинских вмешательств для контроля боли и облегчения других тяжелых проявлений заболевания», – подчеркнул он.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи, взрослому населению департамента здравоохранения Ольги Механцевой, дальнейшее развитие в Приморье медицинской помощи людям в финальный период жизни предполагает внедрение новых методов обезболивания, усовершенствование психологической и социальной помощи пациентам и их родственникам, проведение обучающих семинаров для медицинских специалистов.

«Работа в этом направлении ведется. Большая заслуга в этом главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Андрея Денежа, который ведет каждодневную работу в этом направлении», – отметила она.

Напомним, поэтапная работа по развитию в Приморье паллиативной медицинской помощи началась еще в 2013 году, когда была сформирована рабочая группа, которая занялась данными вопросами.

В 2014 году в Приморье открылся кабинет паллиативной помощи. Он создан для коррекции лечения онкологических больных, состоящих на диспансерном учете и имеющих необходимость поддержки медикаментозного лечения, в том числе и в домашних условиях. Открытие данного кабинета позволило пациентам и их родственникам получать необходимую консультацию и лечение, а врачам – контролировать процесс лечения и оценивать результаты.

Также осенью 2014 года департамент здравоохранения и некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи хосписам» подписали договор о намерениях, в рамках которого стороны обязуются совместно действовать в продвижении и реализации проекта по строительству специализированного отделения для оказания паллиативной и симптоматической помощи в Приморском крае.

В марте 2015 года список главных специалистов департамента здравоохранения пополнил новый эксперт – по паллиативной медицинской помощи. Им стал врач противоболевой терапии и паллиативной помощи Андрей Денеж.

Решение об этом было принято на совещании по развитию паллиативной помощи в Приморском крае под руководством вице-губернатора Павла Серебрякова.

«Перед Андреем Александровичем поставлена задача – развитие паллиативной службы в Приморском крае с интеграцией в федеральные программы», – сообщил вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что организация данного вида медицинской помощи сегодня является из важных задач регионального здравоохранения.

«Вопросы организации паллиативной медицинской помощи находятся под личным контролем у Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Снижение смертности и улучшение качества жизни в крае – вот та задача, которая стоит перед нашим ведомством», – подчеркнул куратор здравоохранения.

Отметим, Владивосток стал девятым по счету городом в стране, где прошла такая масштабная встреча специалистов по паллиативной помощи. Кроме того, Владивосток – единственный город на Дальнем Востоке, который вошел в число городов-участников данного проекта.

Организаторы конференции – Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация паллиативной медицины» и Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова при поддержке департамента здравоохранения, Общероссийского общественного движения «Медицина за качество жизни» и Благотворительного фонда паллиативной медицины «Вместе мы можем».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.