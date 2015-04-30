Во Владивостоке "Горячая линия" по лекарствам для льготников не прошла тест-драйв ОНФ

Телефоны «Горячей линии» по лекарствам для льготников в Приморье не отвечают, не смотря на заверения краевых чиновников из департамента здравоохранения. Как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», попытка дозвониться не увенчалась успехом на круглом столе ОНФ с представителями органов власти по проблемам здравоохранения в регионе.

Мероприятие прошло 29 апреля во Владивостоке. Присутствующие в региональном штабе чиновники и общественные деятели заслушали радужный доклад о снижении смертности и решении семимильными шагами проблем здравоохранения в крае. По завершении своей речи докладчица из департамента здравоохранения Приморья озвучила многоканальные телефоны горячей линии, где можно оперативно узнать о наличии лекарств для льготников в аптеках края, а аудитория решила тут же проверить и позвонить по названным номерам.

Оказалось, что многоканальный номер 222 45 13 не работает вовсе. При попытке его набрать раздавались лишь короткие гудки, которые на громкой связи слышали все присутствующие.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Роман Титков пытался безуспешно дозвониться по данному номеру целых пять раз. Также неудачными были попытки дозвониться еще у нескольких участников круглого стола. Причем и второй номер 2404 404 также не отвечал. И лишь после звонка чиновницы в колл-центр, одной из участниц круглого стола все же удалось дозвониться до горячей линии.

После такого тест-драйва остается только догадываться, какие трудности по дозвону по данным номерам испытывают рядовые жители края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.