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Молодой партнер может омолодить и женщину
Ученые из Университета Макмастера выдвинули гипотезу о том, что отношения с более молодым партнером могут отсрочить наступление менопаузы. Исследователи считают, что главным фактором влияния на женскую сексуальную активность и фертильность являются мужские предпочтения.
Если бы женщины старшего возраста не проигрывали конкуренцию c молодыми девушками, они могли бы производить потомство практически на протяжении всей свой жизни, полагают университетские генетики. Но эту конкуренцию они проигрывают, прежде всего, из-за мужчин, которые находят сексуально более привлекательными молодых женщин.
Таким образом, именно мужские предпочтения повлияли в ходе эволюции на время наступления у женщин климакса, отмечают специалисты.
Известно, что наступление менопаузы можно отсрочить, используя гормональные препараты. Но, пояснили ученые, их интересуют другие возможные способы решить задачу с откладыванием климакса на более поздний срок. Они допускают, что в парах, состоящих из более молодого мужчины и зрелой партнерши, организм женщины вполне способен настроиться на более продолжительные биологические часы.
«Мужские сексуальные предпочтения являются главным фактором влияния на половой отбор в человеческой эволюции. Если бы у женщин старшего возраста не было конкуренток среди молодых девушек, они могли бы производить потомство практически на протяжении всей жизни», – сказал в связи с этим эволюционный генетик из Университета Макмастера Рама Сингх.
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