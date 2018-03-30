Молодая жена: брак ради денег?

Еще лет сто назад брак между седеющим мужчиной и юной девочкой считался нормой жизни. Никому не пришло бы в голову удивляться при виде такой пары. Более того, считалось, что мужчина должен начинать задумываться о семье, только состоявшись, сделав карьеру, сколотив «капиталец». За подтверждением ходить далеко не нужно, стоит только почитать классику или посетить картинную галерею, пишет «ПульсПлюс».

Сегодня же браки неравных по возрасту людей встречаются редко, и причина этого кроется в больших возможностях, которые дает наше время «слабому» полу. Еще лет 50 назад замужество рассматривалось как главная цель жизни женщины, единственное ее наполнение, так что задумываться об «удачной партии» родители начинали чуть ли не с самого рождения дочери, а в 20-22 года девушка уже считалась опасно засидевшейся «в девках».

Новейшая история заставила мужчин признать, что женщина может устроиться в жизни самостоятельно, отказавшись от пассивной, ведомой роли, которую играла веками. Как следствие, девушка все реже и реже ищет себе «мужчину-отца», покровителя. И поэтому неравные браки сегодня обычно находятся под пристальным вниманием окружающих. Отношение к «нестандартной» паре может быть самым разным, но практически всегда будет всплывать вопрос «почему?». «Что она в нем нашла?», «Зачем ему молодая жена, годящаяся в дочери или во внучки?».

Браки, в которых мужчина намного моложе женщины, заслуживают отдельного долгого разговора, поэтому давайте сегодня остановимся только на тех союзах, в которых старшим является мужчина.

Не будем подробно говорить о браках по расчету. Они существовали и будут существовать всегда, но стремления повысить материальный статус за счет старшего партнера или повысить свой статус с помощью молоденькой супруги не имеют ничего общего с чувствами.

Что же заставляет людей выбирать себе спутника, с которым его разделяют годы?

Начать, пожалуй, следует с того, что равных браков не бывает вообще. Один из партнеров будет ведущим, а второй – ведомым, и это нормально. Пожалуй, в этом и есть смысл брака и залог его «здоровья»: ведь два лидера в одной семье не уживутся, а союз двух пассивных людей, как правило, нежизнеспособен. Разница в возрасте лишь подчеркивает распределение ролей в семье. Старший, как правило, является ведущим, потому что у него больше жизненного опыта. Обычно женщины, выбирающие себе в мужья мужчин гораздо старше, неуверенно чувствуют себя в жизни и нуждаются в поддержке, опеке: практически ищут себе мужа и отца в одном лице. К тому же женщина в таком браке всегда остается молодой: сколько бы ей ни исполнилось, на фоне старшего партнера она будет все той же юной девочкой в зеркале и в глазах окружающих.

Мужчина же, выбравший себе молодую жену, словно возвращается в прошлое, заряжаясь энергией ее молодости.

Кстати, в стремлении главенствовать над своей половинкой некоторые мужчины доходят и до такой крайности: «Молодую жену необходимо воспитать». Сторонники такой идеи выбирают себе спутницу, когда только-только пошла в школу, и начинают «воспитывать», творить ее личность в соответствии со своими представлениями об идеальной женщине. Читают лекции о взаимоотношениях, пытаются привить определенные взгляды, тщательно «просеивают» круг ее знакомых, живя в постоянном страхе перед каким-нибудь бесшабашным трубадуром, который может однажды похитить его принцессу, его Галатею, плод долгого и упорного труда. Если же трубадур не появляется или же бывает вовремя изгнан из жизни принцессы, «воспитатель» женится на ней, чтобы на короткое время успокоиться, как ему кажется, почить на лаврах. Однако период спокойствия будет длиться очень недолго: такой «роман воспитания» очень редко заканчивается безмятежной семейной жизнью. Рано или поздно индивидуальность женщины, которую «воспитатель» пытался подавить, перекроить «под себя», обязательно даст о себе знать. Будет ли счастливым брак, если женщина начнет чувствовать себя обманутой и в чем-то обделенной?

Кроме чисто психологических, часто можно услышать или прочесть о физиологических мотивах, побуждающих людей к неравному браку. Опытный взрослый мужчина знает, как удовлетворить в постели молодую, зачастую менее искушенную партнершу. Секс дает радость и вкус к жизни обоим, поднимает самооценку.

Нельзя привести цифры статистики, которые бы прямо сказали, являются ли неравные по возрасту партнеров браки крепче обычных. Есть аргументы в пользу и того и другого мнения. Конечно, отношения людей, из которых один намного старше, могут закончиться печально: когда тот, кто моложе, «повзрослеет» и будет стремиться вырваться из-под опеки, в которой когда-то нуждался. Или когда годы старшего будут все чаще давать о себе знать. Это действительно случается. Но в то же время в пользу неравных отношений говорит тот факт, что такие союзы редко бывают случайными. Ведь неравный брак несет в себе какой-то элемент протеста, вызова. Если люди готовы ради своей любви терпеть вопросительные взгляды в спину и осторожные вопросы окружающих – значит, их чувства важнее предрассудков.

Поэтому там, где речь идет о настоящей любви, не место разговорам о традициях, «правильности» или «неправильности». Можно прожить всю жизнь, так и не встретив по-настоящему необходимого вам человека. И уж если судьба подарила взаимную любовь, за нее нужно обязательно бороться. И быть счастливым, несмотря ни на что.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.