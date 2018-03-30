Пупочная грыжа у ребенка

Грыжами называют выпячивание внутренних органов из той полости, в которой они расположены, из-за дефектов в стенках полости. У малышей самым частым видом грыжи является пупочная – это выпячивание части кишечника в область пупочного кольца, области, где внутриутробно крепилась пуповина и где расположен пупок, пишет сайт «Материнство».

Почему возникают пупочные грыжи?

К основной причине формирования грыж относят наследственную предрасположенность и слабость мышц в области передней брюшной стенки крохи. Такое обычно бывает у детей, чьи папа или мама в детстве сами страдали от данного заболевания. В таких случаях вероятность того, что у ребенка возникнет грыжа, равняется примерно 70%.

Но также регистрируются и случаи, когда у родителей не было данной проблемы, а у ребенка после рождения возникает пупочная грыжа. Существует неверное мнение о том, что пупочные грыжи возникают вследствие того, что при родах акушеры неправильно перерезают пуповину и накладывают скобки. Это утверждение не имеет под собой оснований. Основа пупочной грыжи – анатомические дефекты тканей в зоне пупка.

Обычно диагноз пупочной грыжи устанавливается педиатром, который будет наблюдать ребенка в первые месяцы его жизни. В таких случаях ребенка с родителями обычно отправляют на консультации к хирургу.

Проявления пупочных грыж у детей

При рождении минимальные дефекты в области пупочного кольца можно определить практически у любого из новорожденных. Когда ребенок плачет или кричит, может возникать грыжевое выпячивание, что обычно приводит родителей в состояние паники. Зачастую родители связывают крики и плачи, беспокойство детей именно с наличием пупочной грыжи, но случаи серьезных проблем и ущемлений именно пупочной грыжи в младенчестве практически не выявляются.

Чаще всего пупочные грыжи возникают в периоде новорожденности, в первый месяц жизни, и через некоторое время после того, как отпадает остаток пуповины, может возникать небольшое выпячивание в зоне пупка, которое без усилий вправляется внутрь брюшной полости. Сам пупок при этом выглядит торчащим на 10-20 мм выше поверхности живота, хотя выпуклый пупок может быть и особенностью анатомии ребенка.

Сама же пупочная грыжа – это не обязательно торчащий пупок, это дефект в области передней брюшной стенки, который вызван слабостью зоны пупочного кольца, он может быть и плоским, но прощупывается под зоной пупка. Область грыжи может возникать при запорах или сильном кашле ребенка, при продолжительном натужном крике. Кроме того, к грыже будет предрасполагать наличие у ребенка рахита или гипотрофии мышц, что приводит к снижению тонуса в том числе и мышц брюшного пресса и создает благоприятные условия для формирования пупочной грыжи.

При маленьких размерах грыжи, она может лишь изредка появляться во время плача или натуживания, при прощупывании области пупка происходит проваливание пальца в брюшную полость, что дает врачу возможность определить размер пупочного кольца и четко ограничить края грыжевых ворот. Края грыжевых ворот – это та область, которая окружает выпячивание грыжи. При значительном размере кольца и самой грыжи, может быть постоянно видной «шишка» в области пупка, которая будет существенно увеличиваться при натуживании или плаче. Размер грыжи в первые месяцы может как увеличиваться, так и уменьшаться, многое зависит от особенностей анатомии ребенка. Также грыжа может возникать и при раннем вертикальном положении ребенка, когда он начинает ходить.

Пупочные грыжи, диагностированные в раннем возрасте, чаще всего проходят бесследно примерно к пяти годам. Исчезновению пупочной грыжи активно способствует укрепление мышц и всех других тканей передней брюшной стенки. В этом активно помогают массажи и гимнастика, выкладывание детей на живот с раннего возраста.

К хирургическому же лечению обычно прибегают в возрасте старше пяти лет, и при правильно и точно выполненной операции есть возможность полностью устранить грыжу с достижением отличных косметических эффектов. Рецидивирования такие грыжи обычно не дают.

Как чувствует себя ребенок с пупочной грыжей?

Ущемления, то есть сжатия грыжевого содержимого в области грыжевых ворот, при пупочных грыжах практически не возникает. Но многие из врачей могут замечать, что дети с наличием грыжи пупочного кольца могут быть менее спокойными в сравнении с такими же малышами без грыжи, они же могут быть особенно чувствительными к переменам погоды. Дети не испытывают никаких болевых ощущений из-за наличия самого дефекта, но в результате его наличия у детей часто могут возникать вздутия живота, что и будет приводить к выраженному беспокойству у крошки.

Само по себе наличие пупочной грыжи у такого ребенка является по большому счету все-таки косметическим дефектом. Если ребенок развивается по возрасту и родители все делают правильно, нормализуется деятельность кишечника, у ребенка достаточно двигательной активности, вполне может происходить быстрое излечение грыжи. При этом такие грыжи склонны к самостоятельному исчезновению даже при очень большом размере дефекта в пупочном кольце и грыжевом выпячивании. При этом будет полезно выполнение специальных упражнений, которые помогут в укреплении брюшной стенки, и проведение особого тонизирующего животик массажа.

Что могут сделать врачи?

При обнаружении пупочной грыжи врач будет наблюдать за ее состоянием по мере роста младенца. Если же пупочная грыжа не имеет тенденции к исчезновению, может понадобиться операция, но ее проведение будет отложено до того времени, когда ребенок достигнет возраста пяти-шести лет. Если это мальчик, то грыжу ему оперируют только при условии, если она причиняет болевые ощущения, а у девочек операции делают в любом случае, так как при наличии грыжи под вопросом может быть вынашивание беременности во взрослом возрасте. Именно врач будет определять тактику лечения каждой отдельно взятой грыжи.

Что могут сделать родители дома?

Основные метолы лечения пупочной грыжи у детей первого года жизни – выкладывание ребенка на живот и проведение общего массажа, лечебной физкультуры (его выполняют по назначению врача массажисты в специальных кабинетах ЛФК) и массажа передней брюшной стенки.

Массаж животика в условиях поликлиники назначают с двух месяцев, но родители могут проводить его и ранее, сразу после того, как заживет ранка в области пупочка. Для самых маленьких достаточно всего три-четыре движения поглаживания по животику по направлению часовой стрелки, начиная с области правой нижней части. При поглаживании происходит расслабление мышц, и движения должны быть нежными и комфортными для малыша. Проводится поглаживание ладонью одной руки.

По интенсивности эти процедуры должны быть комфортными для ребенка, если он плачет, не стоит продолжать, массаж должен приносить ребенку положительные эмоции. За день подобные массажи стоит проводить не менее двух-трех раз, по длительности – около пяти минут, причем стоит делать это до кормления в период бодрствования, до купания или после него.

После массажа ребенка выкладывают на животик минут на десять. Выкладывания на живот проводят не реже трех раз в день, используя ровные и твердые поверхности пеленального стола или просто стола с пеленкой. Важно неотступно находиться рядом с ребенком и следить за ним, даже если он не умеет переворачиваться, так как это опасно падениями. При выкладывании нужно провести массаж спинки, ручек и ножек крохи, поглаживания от пальцев к телу и от ягодичек к шее.

Но при грыже больших размеров не стоит сильно надеяться на эффективность данных методов.

Заклеивание пупочной грыжи

Одним из методов консервативной терапии пупочных грыж является заклейка – наложение на область грыжи особых лейкопластырных повязок. Этот метод может рекомендовать педиатр или хирург при осмотре и лечении ребенка.

Для терапии пупочной грыжи существует несколько методов наложения лейкопластырных повязок. Специальные пластыри для исправления пупочной грыжи выпускаются разными фирмами, они продаются в аптеках и детских магазинах. Такие повязки накладывает врач от одной стороны живота к другой, сроком на 10 суток. Обычно проводится курс из трех наложений повязок для полного излечения грыжи, но сегодня данный вариант заклеек используют нечасто из-за возможности раздражения кожи ребенка под пластырем и дискомфорта.

Применяется и методика наложения пластыря непосредственно в околопупочную область на протяжении нескольких недель без образования складки кожи и мышц. При этом пластырь меняется раз в два-три дня, а ребенка купают прямо с пластырем, не снимая его. Методику и сроки наложения определит врач, он же и научит родителей самих менять пластыри и правильно их накладывать.

Дети, которые имеют пластырные заклейки в области пупочной грыжи, также лечатся при помощи легкого массажа живота, выкладываются на живот и делают гимнастику. Все процедуры по лечению пупочной грыжи проводятся только после полного заживления области пупочной ранки и при отсутствии проблем с кожей на животе, в том числе воспалительных или аллергических высыпаний.

Распространенные мифы и заблуждения о грыжах

Зачастую родители не хотят обращаться к врачу по поводу пупочной грыжи, боясь операции или трудного лечения, и обращаются вместо этого к знахарям и «бабкам», чтобы «заговорить» грыжу. Эффект от этих ритуалов объясняется просто – как мы говорили выше, многие грыжи закрываются самостоятельно без лечения, по мере роста ребенка и укрепления брюшной стенки. Этот вариант практически беспроигрышный, так как физиология организма помогает в поддержании мифа. При этом заговоры обычно сопровождается пощипыванием, покусыванием или массажем пупка, что играет роль своеобразного массажа и рефлексотерапии. И поэтому грыжа и закрывается.

Одним из популярных методов «лечения» является приклеивание монетки к области пупочной грыжи, что является аналогом заклеек пластырем, но менее корректным и более аллергенным. Некоторые заклеивают пупок листом капусты или кусочком сырой картошки с предварительным вправлением грыжи. Эти методы имеют в себе основу ту же, что и традиционные заклейки, что, по сути, не стоит того, чтобы возить малыша к сомнительным личностям.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.