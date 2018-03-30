Порция для Дюймовочки

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Когда ребенок мало ест, родители сразу же начинают опасаться за его здоровье – не заболел ли? А если малоедение приобретает хроническую форму, становится еще тревожнее, возникает вопрос – вырастет ли малыш здоровым и крепким, недополучая необходимые витамины и минералы? Чтобы понять, когда опасения обоснованы и «голодающего» срочно необходимо откармливать, нужно разобраться в причинах плохого аппетита и вычислить, действительно ли ребенок не доедает? Ведь, как известно, у страха глаза велики...
Причины плохого аппетита
Среди главных причин плохого аппетита – принуждение. Если родители заставляют ребенка есть чаще и больше, чем ему необходимо, еда начинает вызывать у него неприятные ощущения вплоть до рвоты. Чтобы избежать подобной ошибки, не нужно давать ребенку большие порции. При желании всегда можно положить добавку.
Другая нередкая причина плохого аппетита – перекусы между едой. Это только кажется, что две печеньки и одна конфетка не спровоцируют отказ от полноценного обеда. На самом деле, такой перекус – веская причина отказаться от другой еды. Потому что сигнал о насыщении приходит в мозг ребенка очень быстро.
Есть и физиологические причины снижения аппетита. Так, больной или только выздоравливающий ребенок не станет есть много. А, например, в жару и у детей, и у взрослых увеличивается жажда и снижается аппетит.
Еще одной причиной плохого аппетита может стать избалованность материнским вниманием. Например, если мама до 3-4 лет сама кормила ребенка (потому что так быстрее или «чтобы не перепачкался»), впоследствии он будет отказываться есть самостоятельно. Протест «кушать самому» вызывает настоящую забастовку – бунтарь может отказываться от еды и день, и два, и три. А такое спокойно пережить может редкая мама. Чтобы не оказаться в такой ситуации, приучать ребенка к ложке нужно еще на первом году жизни, позволять ему ковыряться в тарелке и пачкаться.
Но если родители считают, что у ребенка нет видимых причин для отказа от пищи, нужно обратиться к врачу и сдать анализы, потому что резкое снижение аппетита бывает одним из признаков развивающегося заболевания или глистной инвазии.
Десять «нельзя» для взрослых
Чтобы ребенок ел с удовольствием и не потерял аппетит, родителям нельзя:
заставлять,
уговаривать
кричать,
торопить,
кормить под рекламу,
кормить силой,
обещать сладкое в обмен на тарелку супа,
угрожать,
наказывать,
обманывать.
Отсутствие аппетита у ребенка может говорить и об отсутствии интереса к еде. С этой проблемой родителям поможет справиться их выдумка, смекалка, желание кормить своих детей разнообразно, а также веселые прогулки на свежем воздухе.
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