Порция для Дюймовочки

Когда ребенок мало ест, родители сразу же начинают опасаться за его здоровье – не заболел ли? А если малоедение приобретает хроническую форму, становится еще тревожнее, возникает вопрос – вырастет ли малыш здоровым и крепким, недополучая необходимые витамины и минералы? Чтобы понять, когда опасения обоснованы и «голодающего» срочно необходимо откармливать, нужно разобраться в причинах плохого аппетита и вычислить, действительно ли ребенок не доедает? Ведь, как известно, у страха глаза велики...

Причины плохого аппетита

Среди главных причин плохого аппетита – принуждение. Если родители заставляют ребенка есть чаще и больше, чем ему необходимо, еда начинает вызывать у него неприятные ощущения вплоть до рвоты. Чтобы избежать подобной ошибки, не нужно давать ребенку большие порции. При желании всегда можно положить добавку.

Другая нередкая причина плохого аппетита – перекусы между едой. Это только кажется, что две печеньки и одна конфетка не спровоцируют отказ от полноценного обеда. На самом деле, такой перекус – веская причина отказаться от другой еды. Потому что сигнал о насыщении приходит в мозг ребенка очень быстро.

Есть и физиологические причины снижения аппетита. Так, больной или только выздоравливающий ребенок не станет есть много. А, например, в жару и у детей, и у взрослых увеличивается жажда и снижается аппетит.

Еще одной причиной плохого аппетита может стать избалованность материнским вниманием. Например, если мама до 3-4 лет сама кормила ребенка (потому что так быстрее или «чтобы не перепачкался»), впоследствии он будет отказываться есть самостоятельно. Протест «кушать самому» вызывает настоящую забастовку – бунтарь может отказываться от еды и день, и два, и три. А такое спокойно пережить может редкая мама. Чтобы не оказаться в такой ситуации, приучать ребенка к ложке нужно еще на первом году жизни, позволять ему ковыряться в тарелке и пачкаться.

Но если родители считают, что у ребенка нет видимых причин для отказа от пищи, нужно обратиться к врачу и сдать анализы, потому что резкое снижение аппетита бывает одним из признаков развивающегося заболевания или глистной инвазии.

Десять «нельзя» для взрослых

Чтобы ребенок ел с удовольствием и не потерял аппетит, родителям нельзя:

заставлять,

уговаривать

кричать,

торопить,

кормить под рекламу,

кормить силой,

обещать сладкое в обмен на тарелку супа,

угрожать,

наказывать,

обманывать.

Отсутствие аппетита у ребенка может говорить и об отсутствии интереса к еде. С этой проблемой родителям поможет справиться их выдумка, смекалка, желание кормить своих детей разнообразно, а также веселые прогулки на свежем воздухе.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.