Естественное родительство – звучит красиво

Но всегда ли оно подходит детям?

Спать вместе с младенцем, гулять с ним в слинге, не давать мяса до года и кормить грудью как можно дольше – эти тренды активно обсуждаются как обществом, так и профессионалами. Не все из них полезны, предостерегают врачи. Как могут повлиять эти методы и чего делать категорически не стоит, АиФ.ru рассказала врач-педиатр Анна Шуляева.

Польза материнского молока

Долгое кормление сегодня – новое течение в сфере воспитания детей. Молодые матери уверены, что лучшей пищи для ребёнка ещё не придумано, и активно культивируют это, стараясь докормить малыша буквально «до армии». Аргументы за: польза материнского молока, которое буквально «подстраивается» под нужды малыша, несовершенство пищеварительной системы крохи, риск развития аллергий и многое другое. Многие молодые матери увлечённо встретили эту идею и решили, что лучше больше – так, сегодня нередко можно увидеть женщину, кормящую грудью четырёхлетнего ребёнка.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила ограничить оптимальный период грудного вскармливания до исполнения ребёнку 2-х лет. До 6-12 месяцев младенец действительно нуждается в материнском молоке. Но растущему организму необходимы и другие микроэлементы, которые материнский организм уже не в силах восполнять, поэтому польза длительного кормления грудью сомнительна, полагают медики. Минусов больше: это «съедаемое» здоровье матери (все витамины и микроэлементы идут в молоко) и психологическая нагрузка на малыша, которого будут отлучать от груди в позднем, сознательном возрасте.

Отсрочка прикорма

Вопросы питания, пожалуй, одни из самых болезненных для молодых матерей. Особенно волнует их ввод прикорма и перевод малыша на полноценный «взрослый» стол. Нередко можно встретить упоминания, что мясо и рыбу ребёнку лучше не давать, пока тому не исполнится 1 год. Считается, что это тяжёлая пища для малыша.

С врачебной точки зрения, прикорм нужно вводить не раньше, чем ребёнку исполнится 3 месяца. Это связано с развитием систем пищеварения и глотательного рефлекса. Продуктами первого прикорма обычно становятся яблоко, брокколи или цветная капуста. Мясо можно давать ребёнку с 4-х месяцев (начиная с белого мяса индейки и кролика), рыбу – с 8 мес.

Особняком стоит и вопрос вегетарианства. Сегодня нередко такую систему питания сразу же стараются привить и крохе. Но существует множество витаминов и микроэлементов, которые организм может получить исключительно из продуктов животного происхождения (это железо, кальций, фосфор, витамины А, Е, В1, В2, В6, В12 и другие). Они должны присутствовать в прикорме начиная с 6 месяцев жизни ребёнка. В противном случае возможно развитие авитаминозов и тяжёлых острых и хронических болезней.

Совместный сон

Сон вместе с малышом – ещё одно веяние современности. Маме достаточно удобно спать с ребёнком вместе, так как не приходится вставать несколько раз за ночь, чтобы его покормить. Но и доводов против тоже немало. Так, например, бытует страх, что мать может придавить ребёнка ночью, когда крепко заснёт. Это маловероятно, но всё же возможно. Главный минус совместного сна – психологическая проблема переноса ребёнка в кроватку (чем позже – тем сложнее и эмоционально труднее и для младенца, и для мамы).

Ношение малыша в слинге

Сегодня всё чаще можно встретить молодых мам без колясок – для ношения ребёнка в ход идут самые разнообразные приспособления: слинги, специальные рюкзаки, шарфы. Это удобно – кроха всегда рядом, ему тепло и комфортно, а руки при этом свободны. Да и в транспорт заходить легче. Однако не всё так просто.

Ребёнок, который не сидит, не должен оказываться в рюкзаке в сидячем положении и получать огромную нагрузку на позвоночный столб, который при этом сжимается и искривляется. Стоит избегать жёсткой фиксации тела младенца, но голова, напротив, не должна свободно «болтаться». Если не удаётся соблюсти эти условия, от слинга лучше отказаться.

Отказ от прививок

В концепцию естественного родительства часто входит и отказ от прививок. Считается, что молоко матери, которым ребёнка кормят долго, тесный контакт с родителями, выстроенный режим дня и многое другое способствуют полноценному формированию иммунитета крохи. Однако при этом родители забывают о реальной опасности инфицирования тяжёлыми вирусами и бактериями, с которыми малыш может столкнуться, например, при игре с соседским щенком.

В связи с повальным отказом от прививок в настоящее время отмечаются вспышки инфекционных заболеваний. Поэтому при отсутствии очевидных противопоказаний, острых и обострения хронических заболеваний вакцинация показана всем детям.

Также сторонники теории естественного родительства довольно часто отказываются от традиционного лечения болезней, отдавая предпочтение натуральным средствам. Нередки случаи, когда они принципиально не дают малышу антибиотики, заменяя их отваром малины и т. д.

Не всегда народная медицина – это плохо, но существуют болезни и случаи, когда без лекарственных средств можно довести ребёнка до тяжёлых осложнений или же летального исхода. Так, например, пневмонию всегда придётся лечить антибактериальными препаратами, а никак не мёдом или ромашкой.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.