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Развод – это не шутка
Даже если любовь прошла, родители должны помнить: бывших мам и пап не бывает
Что ж, и такое в жизни бывает. Люди разводятся, снова женятся, жизнь бьет ключом. К сожалению, часто жертвой этого процесса становится ребенок. Его используют в качестве «орудия возмездия», или просто пытаются... поделить.
Помните притчу о царе Соломоне? Ну когда к нему пришли две женщины. У одной из них умер ребенок, она тайком поменяла его на живого ребенка своей товарки. Та, естественно, возмутилась, дело дошло до царского суда. Выслушав их доводы, Соломон приказал рассечь мечом живого ребенка и отдать каждой по половинке. Одна из женщин при этих словах воскликнула: «Отдайте ребенка ей, только не убивайте его!» Другая же, напротив, говорила: «Рубите, пусть не достанется ни ей, ни мне». Тогда Соломон сказал: «Не убивайте ребенка, а отдайте его первой женщине: она его мать»...
Используя ребенка при разводе в качестве средства борьбы друг с другом, любящие родители становятся зачастую персонажами этой самой притчи, рубят по-живому. По живому ребенку...
Выяснение отношений, развод, алименты – это дело взрослых. От детей скрывать ничего не стоит, но и активно вовлекать в этот процесс не нужно. Если семью покидает отец (а так происходит чаще всего), нужно найти в себе силы сказать ребенку: «Папа не может больше жить с нами, но он тебя любит и, по возможности, будет приезжать или писать письма». Конечно, реакцией на эту фразу, скорее всего, будет куча вопросов: о любви, верности, разлуке и смысле жизни. О том, почему люди не могут быть вместе, о ненависти и грусти... Отвечая на такие вопросы, родителям частенько хочется рассказать гадости про бывшего супруга. Чтобы этого избежать, нужно помнить, что бывают бывшие жены, бывают бывшие мужья, но не бывает бывших мам и пап.
Никто не застрахован от развода. Единственное, что требуется от людей, попавших в эту ситуацию, – оставаться ЛЮДЬМИ. И, что греха таить, именно мамы становятся главным действующим лицом трагикомедии «Я не позволю ребенку общаться с этим... (далее следует нелестное определение бывшего)». Понятно, что обидно. Даже если сама выгнала ЭТОГО: пьяницу/бабника/тунеядца (нужное подчеркнуть), – все равно обижаешься, хочешь побольнее ЕГО ударить. А получается – ребенка бьешь. «Пусть сначала все алименты выплатит!». Или «Да он тебя к своей нынешней зайке потащит. Никуда не пойдешь!»
Очень хочется попросить мамочек – ну смирите вы свою женскую гордыню, ведь на чаше весов здоровье и психологический комфорт вашего родного ребенка. И только о нем надо думать, что-то там не позволяя, пытаясь выбить алименты и взывая к совести бывшего мужа.
Вариантов развития событий при таком подходе всего два. Либо ребенок начнет ненавидеть отца, из-за которого так страдает любимая мама; либо – вас, потому что «мама злая, ругает папу», а отца любить намного сильнее, чем тот, быть может, и заслуживает-то... Зачем вам эти крайности? Пусть перезваниваются, встречаются, общаются. Ваше присутствие в качестве «дамоклова меча» при этом общении вовсе не обязательно. Поверьте, ни один нормальный мужчина не причинит намеренно вред своему ребенку. Даже если они промочат ноги, переедят мороженого, перекатаются на каруселях – не смертельно. Главное – они друзья. Ребенок спокоен. У него есть мама и папа. Они оба его любят. И он в безопасности.
А ваша задача – успокоиться, переключиться на поиски настоящей любви. И пусть снова на помощь придет царь Соломон.
Однажды он обратился за советом к придворному мудрецу (да-да, даже самый мудрый царь во всей истории человечества не гнушался СОВЕТОВАТЬСЯ) с просьбой: «Помоги. Я очень подвержен страстям, и это мне мешает!». Мудрец подал ему кольцо, на котором была высечена фраза: «Это пройдет!», и посоветовал чаще смотреть на него в минут гнева и печали. Но настал момент, когда, взглянув, как обычно, на кольцо, Соломон не успокоился, а вышел из себя еще больше. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше, но прочитал фразу, которая была выбита на внутренней грани: «И это тоже пройдет...»
"Журнал здоровья", N1, март, 2018.
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