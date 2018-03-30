Ученые выяснили, какие слова помогут вырастить неудачника

Слова родителей, даже произнесенные между прочим, способны оказывать очень сильное влияние на детей

Порой комментарии, сорвавшиеся с родительских губ, могут испортить ребенку не только настроение, но и судьбу. Мамы и папы, стремящиеся к осознанной жизни, подготовили список таких фраз.

Родители, стремящиеся к осознанной жизни, устроили дискуссию на тему фраз, которые не должен слышать ребенок. Какие слова могут оставить в детской душе неизгладимые следы, взрослые люди обсудили на одной из популярных интернет-площадок.

«Слова родителей, даже произнесенные между прочим, способны оказывать очень сильное влияние на детей, – отметили специалисты. – Комментарии, сорвавшиеся с губ взрослого, способны изменить как в лучшую, так и в худшую сторону жизнь маленького человека».

Во время дискуссии к наиболее опасным для психики ребенка фразам были отнесены следующие: «перестань быть таким сентиментальным», «поймешь, когда вырастешь или когда у тебя будут дети» и «ты для меня обуза».

Участники диалога пришли к единодушному мнению, что следить за своим языком нужно всегда, и особенно в случаях, когда ребенок пытается произвести впечатление, получить похвалу или занят стоящим делом.

Большой ущерб детской психике наносят вымышленные истории, рассказанные родителями. Рано или поздно правда выйдет наружу.

«Важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это делаете, – добавили эксперты. – Дети очень чувствительны к настроению родителей и к интонации их речи».

Еще способ вырастить неудачника – игнорировать вопросы ребенка и не проявлять инициативу в выстраивании диалога. Дети зависят от ежедневного взаимодействия со своими мамами и папами.

Еще эксперты запрещают родителям высмеивать ребенка, принижать его боль и страдания, а также смущать перед окружающими людьми. К фразам, которыми можно убить, причислены «я тебя не люблю» и «ты был ошибкой».

Фразу «Мы гордимся тобой!» психологи также считают вредной и утверждают, что в этом выражении можно проследить и успех малыша, и самолюбие родителя. Лучше говорить так: «Мы знаем, для тебя это было очень важно, поэтому мы с папой очень рады за тебя».

Или «Мы с папой уже просто не знаем, что с тобой делать, потому что ты безнадёжен». Естественно, малыш сразу же напугается, ведь он теряет любовь, уважение и расположение главных людей в его жизни, папы и мамы. Скажите ласково так: «Я уверена, мы с тобой всё преодолеем, мы найдём выход и быстро решим эту ситуацию. Ты мне веришь?» таким образом, малыш будет вам доверять и почувствует защищённость.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.