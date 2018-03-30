Здравствуй, папа!

Отцами не рождаются, ими становятся

«И в жизни, и в практике я встречал мало хороших отцов. Мужчинам вообще не свойственно быть хорошими отцами. Это даже немножко противоестественно. Они по-другому устроены! Отцовский инстинкт – это миф. Во всяком случае, с ним не рождаются. Отцы любят детей социальной любовью: они привязываются к тем детям, с которыми проводят время, о которых заботятся. Пусть даже вынужденно… По крайней мере, по началу. Хороший отец – это всегда продукт правильной стратегии поведения женщины. Выйти замуж и родить – не фокус. Самое трудное и самое важное – вырастить из мужа заботливого папу», – пишет Михаил Лабковский, subscribe.ru.

И начать стоит с того, чтобы заранее, до беременности, выяснить, хочет ли ваш партнер детей и готов ли ко всему, что с ними связано. Если выяснили, что не готов, – лучше отложить деторождение либо честно рассчитывать только на себя.

Часто женщины отодвигают мужей от детской кроватки со словами «тут все должно быть стерильно». Или вырывают кулёчек с младенцем из его рук – «еще уронишь». Или необъяснимым образом шепчут «я сама» при звуках уа-уа посреди ночи. А потом приезжает мама-бабушка, человек-теща, и оборона еще усиливается. Таким образом, между отцом и ребенком возникает дистанция, чуть ли не полоса отчуждения.

И вот, момент упущен!

Я очень часто слышу от отцов детей самого разного возраста: «А что с ним делать? Маленький, сопливый, разговаривать не умеет». Им неинтересно, скучно и немножко страшно при мысли, что придется провести наедине с ребенком час, а то и два. По воспоминаниям дочек Льва Толстого, он начинал с ними общаться уже после их 20-летия. Но если у вас в мужьях не Толстой – думаю, из него можно сделать приличного отца.

Советы в тему. Если ребенок не спит – нормальный, любящий вас мужчина будет к нему вставать хотя бы через раз. Вы, главное, его не останавливайте.

Никогда не отвергайте предлагаемую помощь, никаких «да ладно, я справлюсь». Ну а если предложений помощи не поступает, сами активно приобщайте мужа к обслуживанию малыша. Надо чтобы сменить подгузники (время от времени) было просто некому – кроме него! Купать – только вдвоем и только вместе с папой. «Мне одной очень тяжело и небезопасно» – и это чистая правда. Прямо не начинать, пока он не придет домой.

Гулять с ребенком для отца – святое дело. Текст такой: «Я готовлю ужин, жду вас через два часа».

Словом, одевать, раздевать, укладывать спать – все это можно и нужно делать вместе или по очереди. Как можно раньше заводите в семье ритуалы отцовского участия в процессе ухода за ребенком. Какие-то обязанности должны быть исключительно в ведении отца!

И, кроме того, под разными предлогами оставляйте ребенка тет-а-тет с его папой. Пусть привыкает. «Мне надо передохнуть», «мне срочно в поликлинику» – и побежала… В этом нет ничего эгоистического и легкомысленного – помните, вы растите отца своего чада, вы спасаете семью и ваше общее будущее. Только вкладывая в ребенка свое время и силы, гуляя, меняя подгузники, купая, вставая к нему ночью, мужчина способен крепко привязаться и полюбить дитя. Кстати, не обязательно своего собственного.

К сожалению, у самих сегодняшних отцов детство чаще всего прошло без отцов. Не факт при этом, что они росли в неполных семьях или их папы были алкоголиками или плохими людьми. Они могли просто не заниматься сыновьями, не особо участвовать в их жизни, может, даже «козу» ребенку не могли сделать. И теперь мы имеем реально беспомощных мужчин, которые представления не имеют, как покормить, одеть, посадить своего ребеночка на горшок… Это они говорят: «Откуда я знаю, чего он хочет и чего он орет?», «Как с ним ИГРАТЬ, когда он еще на ногах не стоит?» Откуда им вообще знать, что в семье это может делать мужчина, когда их суровые отцы и деды считали общение с детьми немужским делом? Если у кого не так – поздравляю! Остальным придется впервые заводить в семье правильные традиции.

Позицию: «Я приношу в семью деньги, и это мой вклад! Что вы еще хотите?», а тем более – «я работаю, устаю – мне не до ваших соплей» – я считаю тупой и совершенно неприемлемой. Отец – это не только (а по нынешним временам – и не столько) кормилец, сколько человек, который участвует и в уходе, и в воспитании детей, который общается с ними, интересуется их жизнью, на которого ребенок может положиться и всегда об этом знает! Только так у родителей получается вырастить здоровых, уверенных в себе людей, а не невротиков с дефицитом внимания и кучей комплексов.

С отцами существует еще одна серьезная проблема – ревность. Для некоторых мужчин это полный ужас, когда все внимание переключается на ребенка. Будучи инфантильными, они начинают невероятно мучиться и ревновать. И агрессия по отношению к детям в большинстве случаев проявляется именно из-за ревности!

Важное отличие мужчин в подходе к ребенку состоит в том, что они гораздо более амбициозны, чем женщины, и постоянно нагружают детей своими большими надеждами. Понимаете, им все время кажется, что их ребенок НЕДОСТАТОЧНО УСПЕШЕН! Что, как правило, выливается в детский невроз «неоправдавшего ожидания».

Матери и по поводу учебы не так бушуют, здоровье ребенка их волнует больше, чем школьная успеваемость. А вот отцовская амбициозность в этой теме расцветает пышным цветом! Как и в теме контроля, особенно за девочками. Тут папы ведут себя особенно агрессивно, пытаются жестко ограничивать свободу – не столько из-за желания оградить от неприятностей, сколько из страха и опять-таки ревности…

Несколько слов о разведенных отцах. Есть категория мужчин, которые уходят к другой женщине, создают новую семью, заводят детей там, а о «предыдущих» забывают. И этих мужчин не так мало, как принято думать. Это опять же к вопросу о социальной природе отцовских чувств – есть в этом что-то от «с глаз долой – из сердца вон».

А для тех, кто, существуя в состоянии развода, поддерживает связь с детьми, характерны две ошибки. Ошибка первая: при встрече с ребенком «включать учителя» и сводить все общение к контрольным вопросам об учебе, оценках, уроках, дисциплине, дополнительных занятиях, «о чем ты только думаешь?», и «сейчас надо собраться и поднажать». Второй вариант ошибочного поведения воскресных пап – устраивать непрерывный праздник. Перемещаться из кинотеатра в кафе, оттуда в зоопарк, там на карусели, потом в «Детский мир», в пиццерию и так до бесконечности.

А ребенку, тем временем как воздух, необходимо нормальное человеческое общение! Чтобы папа спрашивал о том, что ребенка волнует, чувствовал его настроение, состояние, интересовался его отношениями с друзьями и противоположным полом и т.д.

Но приходится констатировать, что вместо этого отцы чаще всего отгораживаются от детей, сначала покупая им игрушки, а потом (в лучшем случае) оплачивая учебу. Предложить вместо себя деньги – это вообще распространенная у нас ситуация. Как и мужской инфантилизм и неготовность брать на себя ответственность. Плюс эмоциональная недоразвитость, когда мужчины не умеют проявлять добрые чувства, даже толком обнять ребенка не могут, зато прекрасно умеют проявлять агрессию… Все это есть, и все это факт нашей жизни. Но над всем этим можно работать. Было бы желание.

И под конец попробую обратиться непосредственно к представителям сильного пола:

– не женитесь либо не соглашайтесь, чтобы жена рожала, если вы не ощущаете в себе потребность стать отцом. В идеале вы должны быть готовы, должны этого хотеть, и самое главное, иметь на это силы и время;

– развивайте свою эмоциональность, учитесь давать и брать любовь, учитесь чувствовать и выражать свои чувства;

– если вы хотите, чтобы у вас были настоящие, близкие, доверительные отношения с детьми, не ждите, когда им исполнится 15 – купайте, пеленайте, кормите из бутылки и с ложечки, вставайте ночью и гуляйте днем, будьте рядом всегда – не буквально, так душой и мыслями.

– учитесь играть в, казалось бы, бессмысленные детские игры;

– не грузите детей своими ожиданиями, не растите из них отличников, космонавтов, биллов гейтсов, академиков – принимайте их такими, какие они есть.

Если у кого был отец, который все это умел… Как же мы ему благодарны, верно? Навсегда благодарны.

Те, у кого были и есть такие отцы, выросли людьми, уверенными в себе и, уж конечно, более счастливыми и здоровыми, чем все остальные.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.