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"Воротничковая" зона
Сидячий образ жизни, который ведут «белые воротнички», не лучшим образом сказывается на здоровье. В последние годы у медиков появился даже новый термин «профзаболевания офисных работников». По статистике, от них страдает около 35% всех работников умственного труда, пишет сайт «Будем здоровы».
Вот самые распространенные заболевания, которые подстерегают офисного работника:
Синдром сухого глаза. При работе на компьютере, а также при чтении человек моргает в три раза реже, чем обычно. В результате слезная пленка высыхает и не успевает восстанавливаться. Именно это и служит причиной возникновения синдрома сухого глаза. Если запустить эту болезнь, существует риск оказаться на операционном столе.
Уберечься от этого заболевания можно, если ограничить длительность ношения контактных линз. В процессе работы за компьютером (а также при чтении и просмотре телевизора) нужно стараться чаще моргать. Не следует тереть глаза, чтобы не усилить раздражение. Помогает употребляйте достаточного количества жидкости (до 8-10 стаканов в день), а вот обезвоживания нельзя допускать даже в незначительной степени. Для облегчения симптомов сухого глаза рекомендуется регулярно применять капли искусственной слезы.
Компьютерный варикоз. При сидячем образе жизни варикоз возникает из-за зажима вен, особенно от привычки сидеть «нога на ногу».
Чтобы избежать варикоза, нужно больше двигаться. Помогают занятия плаванием, бегом, ездой на велосипеде. В течение рабочего дня нужно регулярно делать перерывы, разминать ноги, вместо лифта пользоваться лестницей. Следует также пить не менее 1,5 литра жидкости в день, чтобы кровь не стала вязкой и легко двигалась по венам.
Сколиоз и остеохондроз. Следует держать спину правильно и контролировать положение головы. Нельзя застывать надолго в неестественной позе – например, с опущенной или запрокинутой головой, мышцы деревенеют и пережимают сосуды и нервные окончания. Почаще вставайте из-за стола, чтобы сделать несколько разминочных движений. Походите, вращая плечами. Аккуратно наклоняйте голову в стороны. Во время работы старайтесь чаще менять позу. Важно, чтобы ваши плечи были в естественном положении и не приподнимались. Полезно выполнять специальные упражнения для позвоночника.
Синдром запястного канала. Это типичное заболевание офисных работников иначе это заболевание еще называется «туннельным синдромом». Признаки – онемение одного из пальцев, судороги. Возникает из-за продолжительной работы с компьютерной мышью, которая вызывает большую нагрузку на срединный нерв.
Регулярно делайте перерывы в работе, даже если у вас еще ничего не заболело. Болевые ощущение – признак того, что заниматься профилактикой поздно и пора идти к врачу.
Парурезис. Так называется боязнь мочеиспускания на людях. Чаще встречается у мужчин, которые просто не могут пользоваться писсуарами. Хотя и многие женщины тоже страдают: посещение общественного туалета для них настоящая пытка. В особо тяжелых случаях страдающие парурезисом могут мочиться только дома в полном одиночестве. В случае возникновения этого заболевания требуется помощь психотерапевта.
Геморрой. Как утверждают проктологи, 70% людей рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. А офисные работники, вынужденные подолгу сидеть, страдают этим заболеванием особенно часто.
В течение рабочего дня, следует время от времени вставать, прохаживаться по комнате, если позволяют условия, сделать несколько упражнений. Следить за регулярностью стула (не реже одного раза в сутки), избегать запоров. Для этого пить достаточно воды (около 1,5 литра в день), можно использовать минеральные воды. При запоре также рекомендуется утром натощак выпить 1 стакан прохладной воды (этот прием «запускает» работу кишечника и способствует опорожнению утром). Употребляйте достаточно клетчатки с овощами и фруктами. Отличными мягкими слабительными являются: свекла, тыква, кисель из ревеня, чернослив, однодневный кефир или простокваша (более «старшие» по возрасту, имеют скорее обратный эффект).
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