Работать опасно для здоровья

Работать полезно для благосостояния, но опасно для здоровья. Скажи мне, кем ты работаешь, и я скажу, чем ты болеешь. Врачи, учителя, строители и парикмахеры, а также офисные работники имеют свой набор опасных болезней, определенных профессией.

Рак груди и рак простаты грозят тем, кто работает в ночные смены. Как доказали эксперты Исследовательского центра рака имени Фреда Хатчинсона, женщины, работающие в ночную смену, имеют на 60% больше шансов получить рак молочной железы по сравнению с теми, кто работает по традиционному графику. Дело в том, что нарушение суточных ритмов угнетает выработку гормона сна, – мелатонина, который обладает противоопухолевым эффектом.

Мужчины рискуют не меньше, установили эксперты из университета Киото в Японии. По их данным, плавающий график с частыми ночными дежурствами провоцирует возникновение рака простаты.

Кроме того, сменный режим ведет к тому, что у человека сбиваются суточные ритмы, которые повышают уровень выработки кортизола, – гормона стресса. Это приводит к депрессии, а также пищевым расстройствам и лишнему весу.

По-видимому, нет профессий, которые способствовали бы укреплению здоровья. Даже спортсмены, которых многие воспринимают как эталоны здоровья, страдают от травм. Большие нагрузки заставляют организм работать на износ, что потом сказывается на суставах, кровеносной и эндокринной системе, обмене веществ. Артриты, лишний вес и высокое давление – частые спутники спортсменов, прекративших участвовать в соревнованиях.

Сходные болезни и у артистов балета. Большую часть жизни они проводят на репетициях и выступлениях, и за короткие промежутки отдыха суставы просто не успевают восстановиться. В результате страдают хрящи коленных суставов, межпозвонковые диски, что приводит к артрозам и грыжам позвоночника. Зрителю видна только праздничная картинка, за которой скрываются боль и ежедневное преодоление себя.

Целый набор профессиональных заболеваний у учителей. Это нарушения зрения, бессонница, повышенное артериальное давление и головные боли, вызванные постоянными стрессами. Ученые из Башкирского государственного педагогического университета пришли к выводу, что 87,2% педагогов страдают разными формами нарушения сна. Почти 70% страдают от головных болей, а у 40% наблюдается стойкое повышение артериального давления.

Букет профессиональных недугов у медиков. Риск развития профзаболеваний у работников медицинских учреждений достаточно высок. Среди врачей и другого персонала больниц чаще всего регистрируются заражения инфекциями. Это обусловлено регулярным контактом с заболевшими людьми.

Хирурги часто страдают от варикозного расширения вен, терапевты болеют инфекционными заболеваниями, которые они получают от пациентов, лаборанты, провизоры и аптечные работники предрасположены к бронхиальной астме.

Самыми тяжелыми медицинскими специальностями считаются работа хирурга, анестезиолога, реаниматолога, врача скорой помощи, эндоскописта, рентгенолога, патологоанатома, судебно-медицинского эксперта.

Кроме того, врачи часто страдают психическими расстройствами. К такому выводу пришли ученые Англии, которые утверждают, что 8 из 10 врачей имеют симптомы психических болезней, но скрывают их, опасаясь за карьеру.

Профессиональные болезни настигают также представителей, казалось бы, спокойных профессий. Парикмахеры, например, подвержены астме, дерматитам. Проводя весь день на ногах, они часто страдают от болей в спине. По наблюдениям Нью-Йоркского департамента здравоохранения, примерно треть парикмахеров ощущают боли в спине, у каждого четвертого болят локти, а у 20% есть проблемы с ногтями.

Опасна для здоровья профессия строителя. Постоянные физические перегрузки, травмы, работа на холоде делают эту профессию одной из самых вредных для здоровья. Аллергии, хронические заболевания легких, грыжи – только небольшой перечень того, чем страдают люди, многие годы проработавшие на строительных площадках.

Эта профессия никак не подходит для женщин, так как физически тяжелый труд ведет к возникновению гинекологических заболеваний.

Есть свои профессиональные заболевания у мясников и кулинаров, у которых с годами начинают болеть запястья и немеют руки. Но больше всего страдают офисные работники, которые с годами зарабатывают ожирение, гастрит, диабет 2-го типа, а также импотенцию, склероз, геморрой. Многие из этих болезней выявляются только на последних стадиях, когда лечение становится серьезной проблемой.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.