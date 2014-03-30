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Многие приморцы, страдающие гастритом, откладывают визит к врачу

30 Марта 2014, 16:21 | Приморье

Медики утверждают, что сегодня каждый второй имеет проблемы с желудком. Связано это с неправильным питанием, образом жизни и вредными привычками. Но основная причина возникновения серьезных проблем - несвоевременное обращение за помощью. При ранней диагностике удается предупредить самые опасные заболевания.

«При систематических проблемах с желудком важно обращаться к врачу. Отсрочка может быть чревата катастрофическими последствиями. Иногда к нам приходят люди, которые, например, страдают изжогой много лет и сами используют какие­то методы для лечения. Но когда становится уже совсем невыносимо, идут к врачу. А при обследовании выявляются серьезные изменения, которых можно было бы избежать при своевременном обращении», - рассказала врач высшей категории, гастроэнтеролог Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи на Черемуховой, 11 Татьяна Минаева.

Врачи говорят, что причинами гастрита чаще всего является инфицирование бактериями хеликобактер пилори или прием препаратов, которые могут спровоцировать воспалительный процесс. Также это может быть травмирование и раздражение слизистой оболочки содержимым 12­перстной кишки, то есть желчью и другими агрессивными компонентами. Возникать гастрит может в любом возрасте.

Провоцирующими факторами появления гастрита является характер питания, объем, нерегулярность приема пищи, стрессы, и напряженная работа. Медики рекомендуют хотя бы раз в год посещать узких специалистов, чтобы избежать развития серьезных заболеваний.

"Журнал здоровья", март 2013 года. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

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Теги: журнал здоровья  профилактика 



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