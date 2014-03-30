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Плохая экология и вредные привычки провоцируют астму у жителей Приморского края

30 Марта 2014, 16:18 | Приморье

В мире почти 10% людей страдают бронхиальной астмой. В России распространенность заболевания среди взрослого населения составляет 5­7%, а среди детей 10%. В Приморском крае болезнь выявляется реже, чем в среднем по России.

Сегодня врачи столкнулись с проблемой позднего выявления заболевания. Постановка диагноза «запаздывает» в среднем на 3­5 лет. Часто люди не обращают внимания на первые симптомы астмы, а узнают о ее наличии, когда развиваются тяжелые формы заболевания.

«Бронхиальная астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще всего она выявляется у детей. Причем у мальчиков болезнь регистрируется в 2 раза чаще, чем у девочек. Однако к 20­30 годам соотношение полов при данном заболевании выравнивается, - прокомментировала врач­аллерголог, ведущий специалист ККЦ СВМП Галина Луценко.

Появлению бронхиальной астмы способствуют такие факторы, как генетическая предрасположенность, воздействие различных аллергенов, вирусных и бактериальных инфекций, неблагоприятная экология, неправильное питание, вредные привычки. Все это негативно влияет на состояние иммунной системы, и организм становится бессильным перед различными заболеваниями, в том числе перед астмой.

Медики советуют обращать внимание на приступы затрудненного и свистящего дыхания, кашель. Это могут быть первые признаки астмы. В таких случаях необходима консультация аллерголога. Врачи напоминают, что вылечить заболевание на ранних стадиях гораздо легче, чем его хронические формы.

"Журнал здоровья", март 2013 года. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

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Теги: журнал здоровья  экология 



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