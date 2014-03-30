Созданный приморскими учеными препарат поможет лечить рак

Ученые Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали эффективный противовоспалительный препарат. Международный журнал TetrahedronLetters назвал метод его получения «элегантным».

Предложила его научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Таисия Московкина, и теперь в мировой химической науке он так и называется - «метод Московкиной». Сегодня лекарственная композиция «Коурохитин» запатентована и прошла испытания на лабораторных мышах, впереди клинические испытания. Получены обнадеживающие результаты по его эффективности в лечении онкологических заболеваний.

Мазь получается путем синтеза коуропитина - вещества, которое выделяется из так называемого «пушечного дерева», - и объединением его с гелевой основой.

Дерево это растет в тропиках Южной Америки, свое название получило из­за сходства формы его плодов с пушечными ядрами. Деревья достигают в высоту 30­35 метров и могут принести урожай от 200 до 300 плодов. Каждый из них весит несколько килограммов и достигает в диаметре 25 сантиметров, мякоть их по вкусу напоминает орех. Падая на землю, плоды издают звук, похожий на взрыв. Кроме них большую ценность имеют цветки с нежнейшим запахом, из которых изготавливают самый изысканный парфюм.

- Лечебные свойства коуропитина были известны еще древнекитайской медицине. Современные ученые обнаружили, что он обладает биологической активностью широкого спектра действия, и теперь фармакологи во всем мире пристально изучают этот алкалоид. Нам с исследовательской группой удалось получить в лаборатории чистейший коуропитин, - рассказывает кандидат химических наук Таисия Московкина.

"Журнал здоровья", март 2013 года.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.