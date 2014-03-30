www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Созданный приморскими учеными препарат поможет лечить рак

30 Марта 2014, 16:17 | Приморье

Ученые Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали эффективный противовоспалительный препарат. Международный журнал TetrahedronLetters назвал метод его получения «элегантным».

Предложила его научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Таисия Московкина, и теперь в мировой химической науке он так и называется - «метод Московкиной». Сегодня лекарственная композиция «Коурохитин» запатентована и прошла испытания на лабораторных мышах, впереди клинические испытания. Получены обнадеживающие результаты по его эффективности в лечении онкологических заболеваний.

Мазь получается путем синтеза коуропитина - вещества, которое выделяется из так называемого «пушечного дерева», - и объединением его с гелевой основой.

Дерево это растет в тропиках Южной Америки, свое название получило из­за сходства формы его плодов с пушечными ядрами. Деревья достигают в высоту 30­35 метров и могут принести урожай от 200 до 300 плодов. Каждый из них весит несколько килограммов и достигает в диаметре 25 сантиметров, мякоть их по вкусу напоминает орех. Падая на землю, плоды издают звук, похожий на взрыв. Кроме них большую ценность имеют цветки с нежнейшим запахом, из которых изготавливают самый изысканный парфюм.

- Лечебные свойства коуропитина были известны еще древнекитайской медицине. Современные ученые обнаружили, что он обладает биологической активностью широкого спектра действия, и теперь фармакологи во всем мире пристально изучают этот алкалоид. Нам с исследовательской группой удалось получить в лаборатории чистейший коуропитин, - рассказывает кандидат химических наук Таисия Московкина.

"Журнал здоровья", март 2013 года. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

 

Автор:
Теги: журнал здоровья  онкология 



Новости тематики











Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 20:33, 30.03.2014#

    Противовоспалительный препарат лечит рак???Это что-то новенькоею

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru