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Созданный приморскими учеными препарат поможет лечить рак
Ученые Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали эффективный противовоспалительный препарат. Международный журнал TetrahedronLetters назвал метод его получения «элегантным».
Предложила его научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Таисия Московкина, и теперь в мировой химической науке он так и называется - «метод Московкиной». Сегодня лекарственная композиция «Коурохитин» запатентована и прошла испытания на лабораторных мышах, впереди клинические испытания. Получены обнадеживающие результаты по его эффективности в лечении онкологических заболеваний.
Мазь получается путем синтеза коуропитина - вещества, которое выделяется из так называемого «пушечного дерева», - и объединением его с гелевой основой.
Дерево это растет в тропиках Южной Америки, свое название получило изза сходства формы его плодов с пушечными ядрами. Деревья достигают в высоту 3035 метров и могут принести урожай от 200 до 300 плодов. Каждый из них весит несколько килограммов и достигает в диаметре 25 сантиметров, мякоть их по вкусу напоминает орех. Падая на землю, плоды издают звук, похожий на взрыв. Кроме них большую ценность имеют цветки с нежнейшим запахом, из которых изготавливают самый изысканный парфюм.
- Лечебные свойства коуропитина были известны еще древнекитайской медицине. Современные ученые обнаружили, что он обладает биологической активностью широкого спектра действия, и теперь фармакологи во всем мире пристально изучают этот алкалоид. Нам с исследовательской группой удалось получить в лаборатории чистейший коуропитин, - рассказывает кандидат химических наук Таисия Московкина.
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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Противовоспалительный препарат лечит рак???Это что-то новенькоею