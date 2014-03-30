Главным врачам в Приморье придется работать хорошо. Или не работать вовсе

Новые руководители приморской медицины рассказали, как они собираются работать

Недавно губернатор Приморского края подписал приказ о назначении Евгения МАХИНИ на должность директора департамента здравоохранения. Кресло руководителя крайздрава пустовала на протяжении нескольких месяцев после отставки бывшего директора. До принятия на высокий пост Евгений Махиня был главврачом Хасанской центральной районной больницы.

Вице­губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ и новый директор департамента здравоохранения рассказали на пресс­конференции, каким образом будет реорганизован департамент, что ждет нерадивых главных врачей и как будет выстроена работа медицинских учреждений.

Как выразился Павел Серебряков, первостепенная задача - это кадровый вопрос в департаменте. По его словам, на данный момент штат значительно недоукомплектован, насчитывает 70 человек. Перед новым директором стоит задача насытить структуру вакансиями и достойными работниками.

- Затем начнем прорабатывать направления в каждой сфере, - сказал Павел Серебряков. - Расставив правильных людей на правильные позиции в департаменте, можно будет продуктивно работать. Кадровый вопрос наболел, и решить его за один год нереально.

- Сегодня департамент загружен рутинной деятельностью - жалобы, исполнение текущих приказов и так далее, - заявил Евгений Махиня. - Глубокой аналитики ситуации со здравоохранением в Приморском крае нет. Необходимо понять, где именно у нас кадровые, финансовые и ресурсные проблемы. Тогда можно будет точечно их устранить.

В приоритете у департамента - обучение, подготовка и переподготовка медицинских кадров в Приморском крае. В связи с чем планируется реорганизовать работу профильного отдела департамента - отдела по обеспечению кадрами, правильно выстроить политику привлечения людей в сферу здравоохранения. Вице­губернатор отметил, что зачастую в медицину не то что калачом - существенным увеличением заработной платы и жильем не заманишь.

- Есть программа переселения медицинских работников, выделяются на это средства, но люди не едут, - говорит Павел Серебряков. - Желание людей приходить в медицину связано с престижем профессии. Сегодня вокруг медицины существует «отрицательная аура» - люди убеждены, что в ней все запущено, что у врачей маленькие зарплаты, что это коррумпированная отрасль, в которой нередки скандалы. Говорить о золотых руках врачей, об удачных операциях и спасенных жизнях стало немодно.

Евгений Махиня подчеркнул, что по показателям укомплектованности врачами и средним персоналом Приморский край уступает центральной России. Сегодня в краевом здравоохранении 6,5 тысяч врачей и почти 12 тысяч медицинских сестер - налицо тотальная нехватка персонала.

В 2014 году департамент здравоохранения сделает ставку на современные технологии, возможности дистанционного обучения, чтобы медперсонал, не отвлекаясь от работы с пациентами, одновременно имел возможность получать новые знания по различным категориям специальности. До одной трети специалистов на местах в течение года находятся на учебе, которую нет возможности совмещать с работой, и в среднем каждый специалист не работает до 40­45 дней.

- Эти финансовые затраты можно было употребить на какие­то другие статьи расхода - ремонт, улучшение сервисных возможностей медицинского учреждения, - заметил вице­губернатор.

- Я собираюсь использовать подход здоровой конкуренции среди государственных учреждений, - подчеркнул Евгений Махиня. - Считаю, что качество медицинских услуг во многом связано с ограничением свободы выбора пациентом лечебного учреждения. Постараемся мониторить ситуацию с качеством оказываемых услуг и пытаться мотивировать медицинских работников тех учреждений, куда пациенты хотели бы обратиться в первую очередь.

В долгосрочной перспективе у департамента - целевые наборы студентов. Чтобы бывший студент после выпуска не уходил в какие­то сторонние структуры или вообще из медицинской сферы, будет использоваться типовой договор, разработанный Минздравом. Целевой прием - это контрактная подготовка специалистов, имеющая своей целью зачисление абитуриентов, которые направляются для обучения в высшее учебное заведение на специальности, представляющие интерес для департамента здравоохранения. Каждый подписавший контракт принимает на себя обязательства отработать по окончании института на предприятии не менее 3 лет.

Также из новшеств - специальный рейтинг оценки эффективности работы главврачей и в целом лечебных учреждений. За этот год департамент выработает показатели эффективности лечебного учреждения, по которым и будет судить.

Серебряков отметил, что неутешительные результаты работы могут послужить причиной увольнения главного врача. Но также он пообещал, что лучших будут хвалить. «Если людям не позволили выполнить работу какие­то бюрократические барьеры, то мы поймем и в следующий раз поможем».

Юлия ХАМАГАНОВА. "Журнал здоровья", март 2013 года.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.