В десятый раз во Владивостоке прошел праздник повивального искусства "Бабьи каши"

Праздник имеет давнюю историю: на Руси его отмечали на второй день Рождества Христова. Повивальная бабка, которая в те времена выполняла роль не только акушера­гинеколога, но и неонатолога, и мануального терапевта (поскольку «правила и ладила» новорожденного), варила кашу и ждала гостей.

В церквях шли службы иконе Богоматери «Помощь в родах». Вечером люди отправлялись в гости к повитухе с подарками, а она угощала их кашей, которая являлась символом плодородия. По традиции, повивальная бабка, которая помогла человеку появиться на свет, до конца жизни была для него одним из самых близких людей, занимая почетное место в ряду родственников.

Инициатором возрождения праздника во Владивостоке стала Ассоциация гинекологов­эндокринологов Российского медицинского общества Приморского края. В этот раз «Бабьи каши» проходили на базе Тихоокеанского государственного медуниверситета.

«Главная цель праздника - повышение престижа материнства и отцовства, - рассказывает председатель ассоциации Александра МУХОТИНА. - Ни для кого не секрет, что вопросы демографии на Дальнем Востоке стоят острее, чем в России в целом. В последние годы государство делает определенные шаги в нужном направлении, но этого недостаточно, необходимы усилия со стороны общества, общественных организаций, и мы решили, что просто не можем остаться в стороне, нужно обязательно включаться в этот процесс. Ведь акушеры­гинекологи, как когда­то бабки­повитухи, являются главными хранителями жизни и здоровья матери и ребенка».

Все гости праздника получили возможность попробовать каши, приготовленные добрыми руками акушеров­гинекологов, которые принимают на свет малышей в роддомах Приморского края, получить заряд положительной энергии и отдать свой голос самой вкусной каше. В этот раз победителями стали «Каша пятикрупная с черносливом», приготовленная сотрудниками роддома города Артема, и «Каша морская активная для здоровья репродуктивного» со специями и морепродуктами от медицинского центра «Примавера» (Владивосток). Второе место заняла «Каша купеческая заморская» - ее приготовила Татьяна СИМОНОВА, акушер­гинеколог владивостокской железнодорожной поликлиники. Третье место - национальная узбекская каша для рожениц из бобовой крупы (маш), представленная на суд гостей ординатором Умидой ХАМРАЕВОЙ.

В рамках праздника повивального искусства интерны и ординаторы (а в этом году их на кафедре акушерства и гинекологии ТГМУ небывалое количество - 20 человек) прошли торжественную процедуру посвящения в акушеры­гинекологи. Им пришлось отведать обрядовой каши с солью и перцем - чтобы прочувствовали, как несладко приходится будущим мамам.

«Мы рады, что несмотря на трудности в здравоохранении, интерес к профессии не угасает, - отмечает Юрий ИШПАХТИН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ТГМУ. - Главная наша задача - не только помочь семье родить на свет ребенка, но обязательно - здорового ребенка, чтобы он был радостью для мамы и папы. Но и сами они должны понять: быть родителями - не только радость, это большой труд, который начинается уже тогда, когда пара принимает решение о зачатии».

Традиционно порадовала зрителей и фольклорная студия «Повитухи», состоящая из практикующих врачей. Они исполнили русские народные песни, зажигательные частушки и… колыбельную на трех языках - в этом заслуга девушек­ординаторов, прибывших на обучение из бывших республик Советского Союза.

«В последние годы роль семейных ценностей в нашем обществе продолжает расти, и это не может не радовать, - говорит Александра Мухотина. - Так хочется, чтобы люди помнили: традиции есть не только в стране, но и в каждой семье. Очень важно, чтобы они передавались из поколения в поколение, чтобы их чтили и приумножали, чтобы наши дети и внуки смогли почерпнуть из них самое ценное - то, что хотели передать нам наши предки».

Между тем медики снова подтвердили полезность каши. Если вы желаете быть здоровыми, тогда употребляйте каждый день различные виды каш. Все мы знаем, что каши чрезвычайно полезны, потому что они содержат в себе комплекс витаминов и прочих веществ, которые так важны для человеческого организма. Каши очень полезны для желудочно­кишечного тракта, ведь они богаты минеральными веществами, клетчаткой, белками, так как варятся из цельного зерна. Однако с ростом широкого многообразия современных продуктов люди начинают кашами серьезно пренебрегать, пишет сайт Globalscience.Ru.

Результаты исследования, которое проводилось врачами из США, привлекут внимание к пользе, получаемой нашим организмом, подвигнув людей на возврат к употреблению столь прекрасного продукта. Исследования показали: люди, которые в день употребляют 25 гр крупы и больше, рискуют умереть на 20% меньше от рака, нежели те, кто в сутки съедает 15 гр крупы либо вообще еще меньше.

Изыскания в пользу полезных свойств каши, которые проводились в Национальном институте рака, США, заняли 20 лет. В исследовании участвовали 400 тыс. добровольцев, для которых каши составили основную часть рациона.

В итоге было доказано, что ежедневное употребление на завтрак тарелки каши спасает от диабета и заболеваний сердца. Однако самыми полезными оказались рисовая и овсяная каши, при этом все­таки подавляющее большинство испытуемых отдавали предпочтение гречке. Но в ней также есть белок, полноценный по своему аминокислотному составу, а еще в ней много витаминов и прочих полезных микроэлементов. Гречка по содержанию железа соревнуется с красным мясом и рыбой. Кроме всего прочего в ней находится магний, кальций, фосфор и проч. Словом, в кашах находится наше здоровье и долголетие!

Елена ВОЛКОВА. "Журнал здоровья", март 2013 года.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.