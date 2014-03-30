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Врачи рекомендуют приморцам есть больше йодсодержащих продуктов питания
Более 35% населения России страдают недостатком йода в организме. Жители Приморского края, несмотря на близость моря, не исключение. Врачи связывают нехватку йода с отсутствием морепродуктов в ежедневном рационе людей.
В медицинские учреждения страны ежегодно обращаются более полутора миллионов пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Причиной в большинстве случаев является йододефицит. Подобные заболевания чаще встречаются у женщин. По статистике на одного мужчину приходится примерно десять женщин с заболеваниями щитовидной железы.
Сегодня для профилактики йододефицита в аптеках продается большое количество лекарств. Однако врачи не рекомендуют принимать их без предварительного посещения специалиста.
«Существует ряд противопоказаний для применения йодсодержащих препаратов. Например, болезни сердечнососудистой системы. Также не рекомендуется использовать различные народные методы профилактики. Разбавление в воде 5ти процентного йода и принятие его внутрь может нанести организму серьезный вред», - рассказала врачэндокринолог ККЦ СВМП на ул. Светланской, 38 во Владивостоке Марина Мельничук.
Наиболее опасен йододефицит для детей. Так как помимо снижения иммунитета, происходит еще и нарушение работы мозга, это чревато изменениями в развитии ребенка. Поэтому, чтобы избежать целого ряда проблем со здоровьем, медики рекомендуют для профилактики посещать врачаэндокринолога и не заниматься самолечением.
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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