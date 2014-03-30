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Врачи рекомендуют приморцам есть больше йодсодержащих продуктов питания

30 Марта 2014, 16:03 | Приморье

Более 35% населения России страдают недостатком йода в организме. Жители Приморского края, несмотря на близость моря, не исключение. Врачи связывают нехватку йода с отсутствием морепродуктов в ежедневном рационе людей.

В медицинские учреждения страны ежегодно обращаются более полутора миллионов пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Причиной в большинстве случаев является йододефицит. Подобные заболевания чаще встречаются у женщин. По статистике на одного мужчину приходится примерно десять женщин с заболеваниями щитовидной железы.

Сегодня для профилактики йододефицита в аптеках продается большое количество лекарств. Однако врачи не рекомендуют принимать их без предварительного посещения специалиста.

«Существует ряд противопоказаний для применения йодсодержащих препаратов. Например, болезни сердечно­сосудистой системы. Также не рекомендуется использовать различные народные методы профилактики. Разбавление в воде 5­ти процентного йода и принятие его внутрь может нанести организму серьезный вред», - рассказала врач­эндокринолог ККЦ СВМП на ул. Светланской, 38 во Владивостоке Марина Мельничук.

Наиболее опасен йододефицит для детей. Так как помимо снижения иммунитета, происходит еще и нарушение работы мозга, это чревато изменениями в развитии ребенка. Поэтому, чтобы избежать целого ряда проблем со здоровьем, медики рекомендуют для профилактики посещать врача­эндокринолога и не заниматься самолечением.

"Журнал здоровья", март 2013 года. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

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Теги: профилактика  журнал здоровья 



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