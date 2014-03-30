Рак кожи в масштабах всех онкозаболеваний вышел на первое место в Приморье

Лет так 30 назад, читая известную повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», я заострила внимание на том, что при описании портрета своего героя писатель заметил: «Старик был худ, изможден, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря». И мне тогда подумалось, почему «неопасного рака», ведь диагноз «рак» - это, как говорят, уже приговор?..

Прошли десятилетия, и благодаря многим научным открытиям, удалось значительно улучшить диагностику, повысить качество лечения. Но все же рак по­прежнему остается для нас этаким «пугалом», хотя уже и не считается совсем неотвратимым: при ранней диагностике, даже в более тяжелых случаях болезни современные подходы в лечении позволяют существенно продлить жизнь человека. Но разговор я начала с мысли о «неопасном раке кожи» и это неслучайно, потому что именно об онкологических болезнях кожи и их профилактике состоялся наш разговор с Еленой Федоровой, главным внештатным дерматовенерологом-­косметологом Приморского края.

- Елена Борисовна, актуальность темы онкологических заболеваний не вызывает сомнения. Но вот именно об онкологии кожи как­то меньше слышно... Не потому ли, что рак кожи, действительно, не опасен?

- На этот вопрос однозначно не ответишь, ведь, согласитесь, подозрение на рак, где бы он ни был, всегда вызывает у человека тревогу и требует от него особой настороженности, тем более что в Приморском крае с 2010 года наметился рост онкологических заболеваний, выявленных уже на 3­й и 4­й стадиях, когда лечение не дает пациентам больших шансов на благоприятный прогноз. Что касается кожной онкологии, то в настоящее время она «громко заявила о себе», выйдя в масштабах всех онкозаболеваний на 1­е место в крае. За последние пять лет я сама заподозрила четырнадцать больных с диагнозом «лимфома кожи Т­клеточная», десять больных стоят сегодня на учете в Краевом кожвендиспансере.

Уточню: лимфома относится к группе онкогематологических заболеваний с кожными проявлениями. Ее симптомы - это значительное увеличение размеров лимфатических узлов, а начинается оно с появления на коже различных пятен, узелков. Не надо только путать увеличенные лимфатические узлы при лимфоме кожи с аналогичными при инфекционных заболеваниях, потому что при выздоровлении последние рассасываются, а увеличенные лимфоузлы при лимфоме кожи - нет. На 4­й стадии эта опухоль способна к метастазированию и поражению различных внутренних органов (сердце, печень, почки, кишки, костный мозг).

Кроме лимфомы участились случаи выявления базально­клеточного рака (базалиома) и меланомы. Базально­клеточный рак составляют больше половины всех онкозаболеваний кожи. И хотя опухоль (базалиома) развивается медленно и не дает метастаз, тем не менее она способна прорастать в окружающие ткани и разрушать их. В большинстве случаев такой рак располагается у человека на лице. У одной моей пациентки, 40­летней женщины, базалиома в виде пятна поселилась на спине, развивалась в течение 10 лет. Сначала это новообразование ей не мешало, но оно с каждым годом увеличивалось, а при соприкосновении с мочалкой стало кровоточить. Женщина обратилась к косметологу, чтобы его удалить, но от косметолога пациентка попала ко мне, и ей был поставлен диагноз «базально­клеточный рак». Женщина прошла необходимый курс лечения и полностью избавилась от базалиомы, одним словом - выздоровела.

- Значит, от лимфомы и базально­клеточного рака можно полностью излечиться?

- На фоне всех онкозаболеваний кожная онкология по прогнозам излечения имеет самые благоприятные прогнозы. На коже все «написано», все видно и малейшее новообразование человек сам у себя может обнаружить. А если что­то обнаружил - сразу же надо насторожиться и прийти на консультацию к дерматологу. Опытный врач нашей специальности по коже пациента, то есть по характерным высыпаниям на ней, может «прочитать»: или это болезнь желудочно­кишечного тракта, или аллергия, венерическая болезнь или онкология. Наша задача в том и состоит, чтобы дифференцировать кожное заболевание от системного, и в соответствии с этим направить человека к нужному специалисту: дерматовенерологу, терапевту, аллергологу, эндокринологу, онкологу, другим. И если пациент пришел к нам в диспансер сразу при обнаружении у себя на коже не проходящей сыпи или новообразования, то при диагнозе любого вида кожного рака мы даем полную гарантию на выздоровление!

- Елена Борисовна, но ведь и в кожной онкологии, наверняка, бывают достаточно сложные и даже очень опасные случаи?..

- Безусловно. Например, был в моей практике случай: мужчина морской профессии при прохождении медицинской комиссии не снимал шапку, и это продолжалось не один год, то есть врачи при осмотре допускали такую оплошность. Оказалось, что у моряка на голове были язвы. А когда он все­таки дошел до кожно­венерологического диспансера, то ему сразу же был поставлен диагноз «плоскоклеточный рак». Такой рак всегда начинает развиваться от язвы, узла или бляшки. Язва по форме напоминает кратер, в данном случае кровоточащий. Новообразование быстро прогрессирует, увеличивается в ширину и вглубь, появляются боли. Если такой рак запущен и тем более поражение пришлось на область головы, то пациенту предстоит серьезное и продолжительное лечение в онкологии. Методы лечения определяет врач­онколог (лучевой, химиотерапия, хирургический, лазерный, др.). Вот почему еще раз подчеркиваю, что каждый человек сам должен насторожиться, если заподозрил на коже подозрительное пятно, язву, узлы, бляшки, сыпь и тому подобное.

Этот пример показательный, потому что довольно многие наши люди годами ходят с подобными новообразованиями на коже. Сами ставят себе диагнозы и занимаются самолечением (в аптеках же сегодня можно купить все и от всего), а в итоге не то что залечивают - просто загоняют болезнь в самую тяжелую стадию. Некоторые откладывают поход к дерматовенерологу, потому что стесняются, другие потому, что боятся услышать плохой диагноз. Но мало кто думает об онкологии, а ведь под «марками» распространенных кожных болезней - экзем, псориаза, себореи и др., а также под видом аллергии нередко маскируются разновидности рака. Вот и начинают сами себя залечивать. Нередки в нашей практике случаи, когда целыми семьями люди болеют атипичной чесоткой, а лечат себя от аллергии. Но разве может вся семья одновременно заболеть аллергией? В таких случаях я ставлю свой диагноз: «симптом страуса», то есть прячут голову в песок от действительности, вместо того чтобы прийти на прием к дерматологу.

- Елена Борисовна, вы упомянули еще о меланоме. Насколько опасна для здоровья человека эта разновидность опухоли?

- Клетки меланомы - меланоциты, продуцируют пигмент меланин. Как известно, меланин влияет на окраску кожных покровов, волос и сетчатки глаза человека, а потому один из основных признаков меланомы - это темный цвет опухоли. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома менее распространена и составляет не более 15 процентов всех случаев. Еще три десятка лет назад о меланоме почти не было слышно - так редко она встречалась во всем мире, а теперь ежегодно регистрируется увеличение заболеваемости в среднем на 5 процентов. И у нас в крае в последние 2 года меланома тоже активизировалась и составляет в общей массе онкологической патологии не менее 13 процентов.

Чаще всего жертвами меланомы становятся люди со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, голубыми, серыми или зелеными глазами, имеющие, как известно, повышенную склонность к обгоранию на солнце, а также те, у кого в семейном анамнезе есть рак кожи или чья кожа склонна к образованию родинок. Зачастую провоцирует развитие меланомы солнечный ожог. Эту опухоль считают довольно агрессивным онкозаболеванием. И опять повторюсь: так как человек сам может увидеть у себя на коже изменения невусов, пигментных пятен, их разрастание и т.д., то при ранней диагностике и своевременно начатом лечении опасность меланомы можно свести к нулю.

- Теперь мне ясно, Елена Борисовна, какой диагноз был у героя Хемингуэя «Старик и море», - это один из видов меланомы. И само собой напрашивается вопрос о профилактике онкологических заболеваний кожи?..

- Что касается той же меланомы, то, в первую очередь, рекомендую всем, и женщинам и мужчинам, независимо от возраста, не «жариться» летом на солнце, а зимой не злоупотреблять солярием. Тем более сейчас, когда многие приморцы стали выезжать на отдых в Таиланд, Вьетнам, на юг Китая и в прочие жаркие страны. Отдыхайте, но не забывайте, что все мы в основном - люди восточно­европейского типа и наша кожа не предназначена для загара под тропическим солнцем. Загорать у моря надо под тентом или под кронами деревьев.

Для успешного излечения любой разновидности рака кожи, как я уже сказала ранее, главное - это не прятать голову в песок, как страус, а, обнаружив у себя на коже новообразование, сразу прийти на обследование к дерматологу. В Краевом кожно­венерологическом диспансере все, кто приходит на прием, в тот же день на него и попадают. Мы принимаем даже без направления, а если пациент говорит, что он «краевой», то отказа тем более нет никогда!

Не ходите годами со своими язвами, темными разрастающимися пятнами, родинками, сыпью, узлами и рубцами, ведь рано или поздно пути­дороги все равно приведут вас к нам. Даже обычные кожные болезни требуют безотлагательного лечения.

Татьяна ШКАРБАН, краевой центр медицинской профилактики.

"Журнал здоровья", март 2013 года.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.