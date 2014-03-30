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В Приморье появится Центр ядерной медицины
Через 23 года в Приморье появится Центр ядерной медицины, а после и Центр рака. Об этом в интервью PrimaMediaLIVE рассказал главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак.
«У нас шикарная диагностика, но мы не намерены на этом останавливаться, - подчеркнул Пак. - Сейчас мы очень плотно ведем переговоры о создании Центра ядерной медицины на территории Приморского края. Со строительством циклотрона (аппарата для лечения онкологических заболеваний с помощью радиоизотопов. - Прим. агентства), установкой второго МРТ и т.д. Надо к этому подойти основательно, тогда при поддержке правительства РФ, губернатора края и других, кому это небезразлично, Центр ядерной медицины в Приморье обязательно появится».
За ним, по словам главврача, в Приморье может появиться и Центр рака. Потому что проблема с онкологическими заболеваниями очень актуальна для Приморья, а для ее решения в медцентре уже сейчас имеется достаточно современное оборудование.
«Это два проекта, о которых мы мечтаем. Их реализация возможна через 35 лет, и мы к этому идем, - пояснил Олег Пак. - На днях наш медцентр включен и в перечень медучреждений Минздрава, которые получают государственное задание - квоты. Мы планируем их 3,7 тысяч на год. И практически все те, кто уезжал за пределы края за получением высокотехнологичной медпомощи, теперь могут получить ее у нас».
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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