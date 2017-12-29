В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме

В дни новогодних и рождественских праздников в больницах и поликлиниках Приморья будет организовано дежурство врачей, - сообщается на сайте www.primorsky.ru со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Ольгу МЕХАНЦЕВУ.

Она отметила, что во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому. «Основную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – подчеркнула Ольга Механцева.

В круглосуточном режиме будут работать и три отделения Краевой клинической больницы №2 (больница «Рыбаков»). Напомним, что в глазное отделение больницы следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах. В круглосуточном режиме работает и инфекционное отделение. Адрес больницы: Владивосток, ул. Русская, 55, тел. 232-56-13.

С ожоговыми травмами жители края могут самостоятельно обращаться в круглосуточное ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России, которое расположено по адресу: Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 161. Тел. 231-54-39.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме. Женские консультации ведут прием 30 декабря, а также 2, 4 и 6 января.

Стоматологическую помощь можно получить по следующим адресам во Владивостоке:

- Стоматологическая поликлиника для взрослых: ул. Уборевича, 14, телефон для справок: 222-86-17. Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов – взрослых и детей.

- Детская стоматология: ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 2, 4 января – с 9.00 до 18.00, 30 декабря и 6 января – до 15.00 по расписанию субботы.

Все травмпункты работают в обычном режиме.

Бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия. «В новогоднюю ночь «скорая», как всегда, будет готова оперативно оказать жителям и гостям края необходимую медицинскую помощь», – сообщили в диспетчерской службе скорой помощи.

Официально выходными днями в лечебно-профилактических учреждениях края станут 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

Приморские врачи напоминают, что в новогодние дни необходимо быть внимательными при выборе праздничных блюд и алкогольных напитков, а также при использовании пиротехники и во время развлечений на активном отдыхе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток