Стало известно, как будут работать медучреждения Приморья в дни новогодних каникул

В больницах и поликлиниках Приморья в дни новогодних праздников организовано дежурство врачей

Как сообщили в департаменте здравоохранения, во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать по вызову на дому, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», – подчеркнули специалисты департамента.

В круглосуточном режиме будут работать и три отделения краевой клинической больницы №2 (больница «Рыбаков»). Напомним, что сюда следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах.

«В круглосуточном режиме работает и инфекционное отделение», – напомнила главный врач медучреждения Светлана Бениова.

Поликлиника №1 работает 3 и 5 января в усиленном режиме. 6 января на страже здоровья горожан, приписанных к данному лечебному учреждению, будет дежурная служба врачей.

График работы поликлиники № 4 в канун Нового года также уже известен: с 9.00 до 15.00 в поликлинике работает дежурная служба врачей, в том числе процедурный и зубной кабинеты. 3 и 5 января – усиленная служба врачей.

«3 января с 9.00 до 18.00 будут открыты терапевтические, процедурный, ЭКГ и зубной кабинеты, ведет прием врач хирург, а также работает лаборатория», – сообщили в медучреждении. 5 января с 9.00 до 18.00 в поликлинике ведут прием терапевты.

Поликлиника №3 (ул. Луговая, 55) работает 31 декабря по расписанию субботыс 8.00 до 15.00. В дни новогодних каникул –3 и 5 января здесь организована расширенная дежурная служба с 9.00 до 18.00.

Детская поликлиника №3 Владивостока сообщает, что в субботу, 31 декабря, маленьких пациентов будет принимать дежурная служба.

«В этот день поликлиника и ее филиалы на Багратиона, 6 и Магнитогорской, 143 а работают по обычному субботнему расписанию – с 9.00 до 15.00», – сообщила главный врач Светлана Нагибко.

В 2017 году в дни новогодних каникул детская поликлиника и ее структурные подразделения распахнут свои двери 3 и 5 января. Прием пациентов будет вестись с 9.00 до 18.00. Также с 9.00 до 14.00 будут работать рентгенкабинет и лаборатория в основном здании поликлиники по адресу: ул. Анны Щетининой, 38. В эти дни вызов врача осуществляется до 14.00.

Поликлиника Приморского краевого онкологического диспансера работает 3 и 5 января. Прием будет вести врач-онколог. В дни новогодних праздников диагностические службы не работают.

«В праздничные дни плановая госпитализация не осуществляется, но при необходимости по показаниям пациентов будут госпитализировать в отделение. В эти дни в стационаре работают дежурные врачи», – сообщил главный врач краевого онкодиспансера Михаил Волков.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме.

Главврач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная сообщила, что круглосуточный прием женщин будут осуществлять Центр сохранения беременности, акушерская служба и гинекологическое отделение. В непрерывном режиме будут также трудиться дежурная служба УЗИ и служба эндоскопической хирургии. Специалисты этих подразделений готовы к приему пациентов в любое время суток.

Что касается женской консультации, то 3 и 5 января здесь организуют расширенное дежурство с 9.00 до 18.00. А в субботу, 31 декабря, прием продлится с 9.00 до 15.00. При возникновении острых состояний пациентки могут обратиться за помощью в приемный покой акушерского стационара и гинекологического отделения в дежурные дни.

Как сообщил главный врач Уссурийской ЦГБ Андрей Скирута, все структурные подразделения медучреждения – поликлиники №№1 и, детская поликлиника, а также амбулатория работают 31 декабря с 9.00 до 15.00. 3 и 5 января все службы работают с 9.00 до 18.00. Стационары работают в круглосуточном режиме.

По словам главного врача Надеждинского района, в дни новогодних каникул во всех структурных подразделениях центральной районной больницы организовано дежурство. Так, поликлиника поселка Новый (тел. регистратуры 8-42334-3-75-87) 31декабря работает с 9.00 до 15.00. 3 и 5 января с 9.00 до 18.00. Поликлиника поселка Раздольное (регистратура 8-42334-3-32-07) работает 3 и 5 января с 9.00 до 18.00.

Поликлиники Находкинской городской больницы будут работать 3 и 6 января. Врачи детской и взрослой участковых поликлинических будут принимать пациентов с 8.30 до 14.00. Также они обслужат вызовы на дому. График их работы можно уточнить в регистратурах. В указанные дни будут работать и рентгенкабинеты, а также первичное онкологическое отделение и травмпункт. Те, кому необходимы перевязки, могут их сделать с 9.00 до 14.00 в кабинете хирурга в поликлинике на ул. Пирогова, 5.

3 января с 9.00 до 12.00 на ул. Спортивной, 30 будет принимать детский стоматолог, а в поликлинике на ул. Ленинградской, 4 – врач-хирург, также будет работать кабинет ЭКГ (с 9.00 до 12.00). 6 января в эти же часы на ул. Ленинградская, 4 предусмотрено дежурство детского лор-врача. 6 января в детской поликлинике на бульваре Энтузиастов, 5 принимают детский хирург, стоматолог (с 9.00 до 13.00), 3 января в эти же часы – лор-врач. Женская консультация городского родильного дома Находки будет принимать пациенток с 8.00 до 15.00.

В городской больнице №2 поселка Южно-Морской участковый терапевт дежурит 3 и 6 января, педиатр – 3 января. Травмпункт и дежурные службы стационара, как обычно, работают в круглосуточном режиме.

«Экстренная и плановая неотложная помощь на протяжении всех каникул оказывается в приемных отделениях детской больницы, городской больницы №1», - сообщил главный врач Игорь Понитаев.

Кроме того, бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

«В новогоднюю ночь скорая, как всегда, будет готова оперативно оказать жителям и гостям края необходимую медицинскую помощь», – сообщили в диспетчерской службы скорой помощи.

Стоматологическую помощь можно получить по следующим адресам:

– стоматологическая поликлиника для взрослых Ул. Уборевича, 14. (телефон для справок – 222-86-17). Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов взрослых и детей:

– Детская стоматология ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 3,5 января – с 9.00 до 13.00:

Врачи Приморского края поздравляют горожан с наступающим Новым годом и просят всех быть внимательными при выборе праздничных блюд и алкогольных напитков, а также при использовании пиротехники и во время развлечений на активном отдыхе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.