В Приморье в состав автопоезда "Забота" войдут врачи-онкологи

Кадровый состав медицинского автопоезда «Забота» пополнят врачи-онкологи. Об этом завил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе записи передачи «События года. Приморье-2016» в эфире телеканала «ОТВ-Прим».

По словам главы региона, в 2017 году медицинский автопоезд продолжит поездки по краю.

«Проект очень востребован у жителей региона. Более 64 тысяч приморцев прошли обследование у специалистов мобильной бригады, более 20 тысяч из них - дети. Важно, что с появлением автопоезда жителям края больше не нужно выезжать за пределы своего муниципалитета, чтобы попасть на прием к квалифицированному врачу. Получить консультацию и направление на лечение теперь может каждый вне зависимости от места проживания», - заявил глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что в поездку по краю отправляются опытные врачи владивостокских и краевых больниц.

Глава Приморья заявил, что со следующего года в состав «Заботы» войдут врачи-онкологи.

«Одна из важнейших задач сегодня - выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, а также их профилактика. Для этого мы усилим состав врачей автопоезда онкологами», - подчеркнул глава региона.

Напомним, посмотреть полную версию телепрограммы «События года. Приморье-2016» с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским жители края смогут в среду, 28 декабря, в 19.20 на телеканале «ОТВ-Прим».

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.