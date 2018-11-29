Лозунг о чуме 20-го века остался в прошлом

Как грамотно подойти к вопросу профилактики и лечения ВИЧ

1 декабря в мире отмечается международный день борьбы со СПИДом. К этому дню в Приморье проходят мероприятия, посвящённые профилактике заболевания. Это лекции на производстве по профилактике путей передачи ВИЧ-инфекции, акции по бесплатному тестированию на ВИЧ, беседы со школьниками и молодежью по вопросам безопасного поведения для предотвращения заражения ВИЧ.

Сегодня более 10 тыс. жителей края знают о своем ВИЧ-положительном статусе. По оценкам экспертов, реальное число заболевших может быть в два раза выше. Между тем, почти 30 лет во Владивостоке работает многопрофильная служба - краевой СПИД-центр. Миссия его специалистов - охватить как можно больше жителей региона информацией о распространении и лечении ВИЧ-инфекции, особое внимание - на асоциальных граждан, находящихся в группе риска.





На наиболее острые вопросы ответила заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Лидия СКЛЯР.

- Лидия Федоровна, еще несколько лет назад СПИД называли «чумой ХХ века». Сегодня перестали бить в набат?

- От лозунга прошлого мы полностью отказались. Вирус иммунодефицита человека - ВИЧ - не приговор, это хроническая, медленная инфекция, которую можно контролировать, и которой можно управлять. Методы лечение доступны, лекарства - эффективны, препараты нового поколения имеют меньше побочных действий, бесплатны для заболевших, перебоев с их доставкой в регион нет. Благодаря регулярным федеральным и краевым субсидиям, ни один инфицированный без терапии не остался. Сегодня знать свой ВИЧ-статус - это так же нормально, как контролировать уровень артериального давления, пройти флюорографию, измерить рост и вес. Сдать тест - просто и совсем не стыдно. Главное - вовремя выявить болезнь, и соблюдать все рекомендации врача.

- СПИД-центры в тревожных 80-х созданы во всех субъектах России. В чем уникальность приморского центра?

- В первую очередь, главные задачи службы ВИЧ-инфекции - в оказании специализированной медицинской помощи, проведении профилактики, организации учёта, сбора статистических данных, аналитики. Немногие центры, как приморский, могут похвастать наличием стационара. У нас есть поликлиническое отделение, где наши пациенты получают консультативную специализированную помощь. Узкопрофильные врачи работают слаженной командой: инфекционисты, гинекологи, педиатры, дерматовенерологи, урологи. Именно в нашем центре ВИЧ-положительному пациенту назначают терапию, которую он получает бесплатно и постоянно.

Кроме того, при центре действует самая большая в крае лаборатория, где проводят клинический, биохимический, молекулярно-генетический, бактериологический, иммунологический и другие анализы. Проводим все виды исследований, в том числе - на ВИЧ. Лаборатория открыта для всех. Подчеркну, что согласно федеральному закону 38 от 1995 года, любой человек, имеющий паспорт России, может сдать анализ на ВИЧ бесплатно в любом медицинском учреждении.

- А может ли получить медицинскую помощь ВИЧ-инфицированный пациент в поликлинике или стационаре по месту жительства?

- Несомненно, такой пациент, как правило, наблюдается в обычных поликлиниках, что закреплено в нормах федерального закона и Санпина о порядках оказания медицинской помощи населению России. Некоторые боятся к нам идти по причине, что мы их «привяжем». Это не так! В СПИД-центр нужно прийти, чтобы мы правильно оценили состояние пациента, назначили лечение. А плановыми осмотрами, жалобами на состояние здоровья продолжает заниматься доверенный врач поликлиники, который в любое время может попросить консультацию в СПИД-центре.

Та же аналогия со стационарами. Пациент с ВИЧ-инфекцией должен получать профильную квалифицированную помощь в любом медицинском учреждении. С диагнозом пневмония - в отделении пульмонологии, язва - гастроэнтерологии и так далее. Если наш пациент получает специфическую терапию, у него не должно быть иммунодефицита и с сопутствующей болезнью справится любой доктор без нашего вмешательства.

- А если терапия не приносит ожидаемого результата?

- Это серьезное показание для направления в стационар СПИД-центра. Тогда специалистам следует оценить степень приверженности к терапии - соблюдение кратности приема препаратов, количества таблеток. Бывает, что пациент пропускает прием лекарств. Прерывают терапию по разным причинам, в том числе из-за зависимости от алкоголя, наркотиков. Это отследить непросто, и здесь одному врачу-инфекционисту справиться невозможно. Привлекаем к работе психотерапевтов, психологов, наркологов, психиатров и других узких специалистов.

- Давайте перейдем к вопросу статистики. Какими цифрами вы располагаете?

- На сегодняшний день мы вышли за пределы 0,5% населения Приморского края с ВИЧ-инфекцией, но пока ситуация под контролем. Переломный момент к лучшему наступил в 2016 году. Положительную роль играют мероприятия по профилактике, наращиваем процент скрининга населения на ВИЧ, и к концу этого года 24% населения края пройдет обследование, при этом количество новых выявленных случаев уменьшилось более чем в два раза.

Мы обследуем всех, в том числе людей благополучных, работающих, социально активных. В июне 2018 года на специальной комиссии при администрации Приморья был утвержден план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в рабочих коллективах.

- Расскажите о массовых акциях, которые проводит центр СПИД в городах и районах Приморского края?

- Ежегодно нам выделяются субсидии из краевого и федерального бюджета. На эти деньги мы проводим масштабные акции, закупаем экспресс-тесты. С 2016 года используем удобные бескровные или слюновые тесты. В июне этого года Приморский край в четвертый раз стал частью всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция прошла в формате автопробега во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. А в прошлом году подобная акция проводилась совместно с РЖД. На железнодорожном вокзале любой желающий мог анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Далее медицинский поезд отправился из Владивостока по всей стране, проехал до Калининграда. В итоге 25 тыс. человек обследовано на ВИЧ. Впервые на площадке ежегодно проводимого восточного-экономического форума во Владивостоке под патронажем Минздрава и ООО ГАЗПРОМ и при поддержке ДЗПК, сотрудниками центра СПИД проведено выездное конфиденциальное добровольное экспресс-тестирование высоких гостей, включая замминистра здравоохранения РФ Татьяну ЯКОВЛЕВУ, вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА и других.

- Принцип добровольности по обследованию на ВИЧ не отменен?

- Человек вправе отказаться. Но зачем? Обследование на ВИЧ проводится анонимно, конфиденциально. О результате, кроме врача, никто знать не будет. Мы получаем письменное согласие, что человек информирован о путях передачи инфекции, беседуем о рисках, об образе жизни пациента. Допустим, пациент употребляет наркотики, есть незащищённые презервативом половые связи. В жизни бывают разные ситуации. Порой к нам приходят люди, поражённые тем, что из-за случайного романа много лет назад им теперь выставлен страшный диагноз. Мы убеждаем пациентов, что терапия позволяет жить полноценно, быть безопасным для полового партнёра, рожать здоровых детей. При проведении профилактических мероприятий говорим о соблюдении простых принципов: нужно придерживаться верности в отношениях с половым партнёром, не пренебрегать средствами защиты при половых контактах, отказаться от наркотиков.

- В каких ситуациях анализ на ВИЧ крайне необходим?

- Во-первых, это клинические показания, к примеру, невысокая, но длительная температура. Изначально врач должен определить круг предполагаемых причин и отправить обследоваться на предполагаемые инфекции. Другими показаниями могут быть частые ангины, бронхиты, хронические гепатиты, вызванные вирусами В и С, похудание. Есть целый список заболеваний, при которых нужно обязательно проводить скрининг на ВИЧ. Соблюдение этого алгоритма делает честь врачу как профессионалу, и пациенту, который понимает ситуацию правильно и соглашается на обследование для исключения ВИЧ-инфекции. И надо понимать, что ВИЧ-инфекция не имеет своего лица, она имеет маски, т.е. прячется под другие заболевания.

Обязательный скрининг на ВИЧ проходят доноры, медработники, военнослужащие. Существуют также эпидемиологические показания к обследованию на ВИЧ, и в большей степени это касается асоциальных слоев общества.

- А если ВИЧ-инфицированный заражает партнера, умалчивая о диагнозе?

- За это предусмотрена уголовная ответственность. Пациент, вставший на учёт, подписывает документ об информированности о диагнозе, о том, что он предупреждён об уголовной ответственности за заражение других лиц. Специально заразил либо по неосторожности, но за это можно реально получить срок от трёх до пяти лет.

Профилактика ВИЧ-инфекции проходит красной линией государственной стратегии, направленной против распространения ВИЧ. Это ориентир не только для врачей, но и для всех граждан.

- Есть люди, которые вообще отрицают ВИЧ. Что вы скажете на это?

- Это заблуждение является опаснейшим врагом для людей, имеющих заболевание. Люди по каким-то причинам не желают признавать и начинают отрицать ВИЧ-инфекцию как болезнь. Подобное отрицание - нежелание быть грамотным. Лучше обратиться к нам, врачам и получить достоверные сведения о ВИЧ и СПИДе.

- Что нужно знать о терапии против СПИДа?

- То, что она бесплатная, доступная и эффективная. Мы подаем заявку в Министерство здравоохранения, из расчетов - сколько пациентов внесено в регистр, какие нужны схемы приёма препаратов. Еще недавно вирусный гепатит лечили год, а сейчас сроки значительно сократились. Надеюсь, что такой прогресс будет и в лечении ВИЧ инфекции. Исследовательские институты мира разрабатывают препараты, которые дают более быстрый эффект освобождения от вирусной нагрузки.

На фото: Мероприятия по профилактике СПИДА оказываются достаточно эффективными.

Фото Олега БЕЛОВА

Светлана СОКОЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.