Ученые Приморья изобрели полезный майонез

Превратить майонез в питательный и здоровый продукт предлагают биотехнологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с помощью новых ингредиентов. Соус «Приморский» с антиоксидантами и «Находка» с добавками из двустворчатого моллюска мактры китайской помогут сделать привычные блюда вкуснее и полезнее. Новые рецепты разработали и запатентовали ученые Школы биомедицины ДВФУ, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВФУ.

«Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным, — рассказала профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева. — Уникальность этого соуса в том, что он состоит из двух фаз — жировой и водной, и обе фазы мы можем обогащать нужными человеку биологически активными веществами».

Как сообщила разработчик, майонез «Приморский» сбалансирован по жирнокислотному составу так, как это рекомендуется нутрициологией (наука о питании). Соус обогащен антиоксидантом ликопином, который замедляет процессы старения. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей — они вносятся в виде кислотного гидролизата, что убирает уксусную кислоту и делает вкус более мягким.

Рецепт майонеза «Находка» отличается соотношением ингредиентов: оливкового, льняного, подсолнечного масел, горчичного порошка, яиц, лимонной кислоты и других. Также в него включена добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской — двустворчатого моллюска, широко распространенного в Японском море. Новая комбинация повышает биологическую ценность продукта, придать ему профилактические свойства и увеличивает срок хранения.

«Добавки из двустворчатого моллюска, содержащие биологически активные вещества морского генеза, свободные аминокислоты и меланоидины с антирадикальными и антиоксидантными свойствами, каротиноиды и минеральные элементы, делают этот майонез диетическим, обладающим лечебно-профилактическими свойствами», — добавила Оксана Табакаева.

Отметим, что ученые Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многочисленных разработок продуктов питания на основе морских гидробионтов. В линейке инновационных рецептов — салаты, колбасные изделия и «наношоколад» с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия, мармелады и напитки с экстрактами зеленых водорослей, мясные паштеты с кукумарией и другие.