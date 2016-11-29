Во Владивостоке студенты ДВФУ получили именные стипендии Дальневосточного Сбербанка

Лауреатами стипендиальной программы стали 12 студентов базовой кафедры современного банковского дела с первого по четвертый курс, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Целью стипендиальной программы является поддержка и поощрение талантливых студентов базовой кафедры современного банковского дела ДВФУ, создание условий для их интеллектуального развития и помощь в профессиональной ориентации. Особенностью стипендиальной программы стало то, что в ней могут принять участие студенты, начиная уже с первого курса, независимо от того учатся они на бюджетной основе или на коммерческой, рассказали "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.

«Мы многое делаем, чтобы развивать наших сотрудников через корпоративную культуру и конкретные образовательные программы. Сотрудничество с вузами позволяет нам передавать накопленную массу знаний нашим студентам и потенциальным сотрудникам. В лице университета мы нашли единомышленников, понимающих наши ценности», - отметил Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Основными критериями отбора лауреатов стипендиальной программы Дальневосточного Сбербанка являются успехи в учебе, достижения в научной и общественной работе. Стипендия выплачивается студентам в течение всего учебного года, а после его завершения, ребята снова могут подать документы для участия в конкурсе на получение именной стипендии. Каждый учебный год стипендиальная комиссия банка отбирает 12 студентов с первого по четвертый курс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.