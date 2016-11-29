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Приморье попало в список регионов, где живут самые стройные люди

29 Ноября 2016, 09:16 | Приморье

Специалисты из НИИ питания установили, что ожирением страдает каждый пятый житель России. При этом мужчин, имеющих лишний вес, примерно на 8−15% меньше, чем женщин, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На основе статистических данных эксперты из российского НИИ питания составили своеобразную карту. Среди самых «толстых» регионов оказалась Калужская (33% жителей с ожирением), Московская (30%) и Нижегородская (28%) области, Краснодарский (27%) и Алтайский (27%) края. Самые стройные люди живут в Удмуртии (лишь 12% жителей имеют ожирение), Оренбургской области (17%), Красноярском (17%) и Приморском (18%) краях, а также в Кабардино-Балкарии (19%).

Как рассказал «Известиям» руководитель НИИ питания, главный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян, в настоящее время в России примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет имеют избыточную массу тела. Количество людей с избыточным весом с каждым годом растет: в 2005-м ожирением страдали 23% россиян, в 2012-м — 25,3%; к настоящему времени их уже 26% от общей численности населения.

Выводы сделаны на основе такого показателя, как индекс массы тела. Для его определения вес делится на рост «в квадрате». Например, если человек весит 70 кг, а его рост — 1,7 м, индекс массы тела будет равен 24,2. Нормальным считается индекс от 18 до 25; к избыточному относят показатели от 25 до 30, а индекс больше 30 считается ожирением. Мониторинг охватил около 20 тысяч семей.

Карта ожирения практически совпадает с картой «потребления жира взрослым населением России». В самых «толстых» регионах жиры составляют до 38% калорийности рациона, а в самых «стройных» — 32−33%. Согласно данным Росстата за 2013 год, около половины граждан России с младенчества регулярно едят вредную пищу. Жир поступает в организм за счет молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий; свою роль играют даже фруктовые нектары, по большей части представляющие собой подслащенную воду. Диетологи рекомендуют питаться так, чтобы количество жиров не превышало 30%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: похудение  нии питания  питание  диета  здоровье 



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