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В Приморье 80 пихт и елей украсили территорию перинатального центра
29 Октября 2015, 16:19 | Приморье
Экологическая акция по высадке новых зеленых насаждений прошла на территории краевого перинатального центра, здесь высадили 80 саженцев хвойных - пихт и елей. Это часть всероссийской акции «Живи, лес!», которая прошла по всей стране в сентябре – октябре, пишет "Журнал здоровья".
Администрация края и перинатальный центр Приморья поддержали акцию. Благодаря экологическому мероприятию на территории нашего учреждения появится небольшая парковая зона», - отметила главный врач перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.
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Теги: экология журнал здоровья акция
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