В Приморье 80 пихт и елей украсили территорию перинатального центра

Экологическая акция по высадке новых зеленых насаждений прошла на территории краевого перинатального центра, здесь высадили 80 саженцев хвойных - пихт и елей. Это часть всероссийской акции «Живи, лес!», которая прошла по всей стране в сентябре – октябре, пишет "Журнал здоровья".

Администрация края и перинатальный центр Приморья поддержали акцию. Благодаря экологическому мероприятию на территории нашего учреждения появится небольшая парковая зона», - отметила главный врач перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.

"Журнал Здоровья".