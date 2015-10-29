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Здоровье
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Женщинам Приморья поможет специальный Центр

29 Октября 2015, 16:14 | Приморье

Краевой центр медико­социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начал работу в Приморье. Как сообщили в департаменте здравоохранения, центр разместился на базе КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр» по адресу ул. Уборевича, 22, пишет "Журнал здоровья".

«Среди основных задач центра - реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья женщин, их медико­социальную защиту и поддержку, оказание психологической помощи женщинам, разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику и снижение абортов, профилактика отказа от детей, сохранение семейных ценностей и традиций», - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тамара КУРЧЕНКО.

 "Журнал Здоровья".

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Теги: журнал здоровья 



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Комментарии

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