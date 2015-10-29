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Приморский край обеспечен бесплатными вакцинами
В Приморском крае имеется достаточный запас вакцин для иммунизации детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации, пишет "Журнал Здоровья".
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в край в нужном количестве поступили вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекций, полиомиелита, туберкулеза. «Весь объем поступивших вакцин выдан в медицинские организации в соответствии с запросами для проведения профилактических прививок. Очередное поступление вакцин запланировано на конец октября», - сообщили в краевом центре вакцинопрофилактики.
«В рамках Национального календаря прививок в Приморский край поступила хорошая вакцина отечественного производства против кори. Бесплатный иммунитет против этого заболевания могут получить все желающие в возрасте от 18 до 35 лет», - напомнили в центре вакцинопрофилактики. Также специалисты обращают внимание родителей на то, что сейчас можно привить малышей 20142015 годов рождения от пневмококковой инфекции.
В этом году в Приморье на борьбу с вакциноуправляемыми инфекционными заболеваниями выделено более 9 миллионов рублей. Как подчеркнул вицегубернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, власти региона уже приобрели вакцин более чем на 8 миллионов рублей. Среди них - против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, столбняка и дифтерии, а также пневмококковой инфекции и другие.
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