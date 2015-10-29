Швейцарский бизнес намерен прийти в приморскую медицину

Рассмотреть возможность работы в Приморском крае готовы швейцарские компании, специализирующиеся на медицинских услугах, пишет "Журнал Здоровья".

В Свободном порту Владивосток, возможно, появятся швейцарские медицинские компании. Интерес к участию в данном проекте и к региону в целом проявила делегация Швейцарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в России.

Двусторонняя встреча вице­губернатора края Сергея НЕХАЕВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в России Хельга ПЬЕРА прошла во Владивостоке. В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями о развитии взаимовыгодного сотрудничества между Приморским краем и Швейцарией, сообщает пресс­служба краевой администрации.

Приветствуя гостей края, Сергей Нехаев отметил, что в последнее время Приморский край активно развивает сотрудничество не только с азиатскими странами, но и с европейскими.

- Прошедший в сентябре Восточный экономический форум показал, что Приморский край становится связующим звеном между азиатскими и европейскими странами. В крае созданы инвест­возможности, налоговые, таможенные и административные преференции, которые позволяют сделать Приморье выгодной площадкой для европейцев, которые хотят завоевать рынок Азии.

- Мы с 2005 года разработали и используем очень хорошую модель взаимодействия между нашими странами, у нас есть совместный план проведения мероприятий, а также договор о намерениях о сотрудничестве в научно­технической сфере. И за последние 20 лет наша страна сделала совокупные инвестиции в Россию в размере 20 миллиардов долларов. Наша за­дача - привлечь к взаимодействию малые предприятия, которых у нас в стране около 300 тысяч. Они пока опасаются выходить на российский рынок, и для нас очень важно узнать, какие меры поддержки инвестиций оказываются в Приморье. Крупные швейцарские компании также готовы инвестировать в Приморье, - рассказал посол.

По его словам, рассмотреть возможность работы в Приморском крае готовы швейцарские компании, специализирующиеся на медицинских услугах.

- Мы нацелены на привлечение инвестиций в производство высокотехнологичной техники и сервиса услуг медсферы, которые существуют в Европе. В рамках закона о Свободном порте Владивосток предусмотрена норма, по которой мы будем привлекать иностранные медицинские учреждения, чтобы они открывали свои филиалы в Приморье. Это связано с тем, что многие жители Дальнего Востока проходят медобслуживание в иностранных клиниках. Но мы заинтересованы в том, чтобы жители региона получали лечение здесь. Иностранные клиники в рамках закона о Свободном порте Владивосток будут работать по российским санитарным требованиям, но со своими специалистами, - подчеркнул вице­губернатор.

Евгений СИДОРОВ, "Журнал Здоровья".