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Швейцарский бизнес намерен прийти в приморскую медицину
Рассмотреть возможность работы в Приморском крае готовы швейцарские компании, специализирующиеся на медицинских услугах, пишет "Журнал Здоровья".
В Свободном порту Владивосток, возможно, появятся швейцарские медицинские компании. Интерес к участию в данном проекте и к региону в целом проявила делегация Швейцарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в России.
Двусторонняя встреча вицегубернатора края Сергея НЕХАЕВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в России Хельга ПЬЕРА прошла во Владивостоке. В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями о развитии взаимовыгодного сотрудничества между Приморским краем и Швейцарией, сообщает прессслужба краевой администрации.
Приветствуя гостей края, Сергей Нехаев отметил, что в последнее время Приморский край активно развивает сотрудничество не только с азиатскими странами, но и с европейскими.
- Прошедший в сентябре Восточный экономический форум показал, что Приморский край становится связующим звеном между азиатскими и европейскими странами. В крае созданы инвествозможности, налоговые, таможенные и административные преференции, которые позволяют сделать Приморье выгодной площадкой для европейцев, которые хотят завоевать рынок Азии.
- Мы с 2005 года разработали и используем очень хорошую модель взаимодействия между нашими странами, у нас есть совместный план проведения мероприятий, а также договор о намерениях о сотрудничестве в научнотехнической сфере. И за последние 20 лет наша страна сделала совокупные инвестиции в Россию в размере 20 миллиардов долларов. Наша задача - привлечь к взаимодействию малые предприятия, которых у нас в стране около 300 тысяч. Они пока опасаются выходить на российский рынок, и для нас очень важно узнать, какие меры поддержки инвестиций оказываются в Приморье. Крупные швейцарские компании также готовы инвестировать в Приморье, - рассказал посол.
По его словам, рассмотреть возможность работы в Приморском крае готовы швейцарские компании, специализирующиеся на медицинских услугах.
- Мы нацелены на привлечение инвестиций в производство высокотехнологичной техники и сервиса услуг медсферы, которые существуют в Европе. В рамках закона о Свободном порте Владивосток предусмотрена норма, по которой мы будем привлекать иностранные медицинские учреждения, чтобы они открывали свои филиалы в Приморье. Это связано с тем, что многие жители Дальнего Востока проходят медобслуживание в иностранных клиниках. Но мы заинтересованы в том, чтобы жители региона получали лечение здесь. Иностранные клиники в рамках закона о Свободном порте Владивосток будут работать по российским санитарным требованиям, но со своими специалистами, - подчеркнул вицегубернатор.
Евгений СИДОРОВ, "Журнал Здоровья".
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