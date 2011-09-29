В Приморье будут прививать от гепатита А, ветряной оспы и вируса папилломы человека?

Такую возможность сегодня рассматривают медики и законодатели. Массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость, сократить количество осложнений и значительно уменьшить затраты на лечение данных инфекций.

Перспективы развития регионального и национального календарей прививок обсуждались во Владивостоке в рамках научно­практической конференции «Актуальные проблемы педиатрии». Медицинская статистика и опыт практикующих врачей свидетельствуют: вакцинация от гепатита А, ветряной оспы и вируса папилломы человека (который вызывает рак шейки матки) для жителей Приморья особенно актуальна. Наибольшая заболеваемость гепатитом А и ветряной оспой отмечена у детей в возрасте от 3 до 6 лет. От рака шейки матки чаще всего страдают женщины 45­49 лет, но в последние годы РШМ стремительно «молодеет»: рост заболеваемости зарегистрирован в возрастных группах 30­34 года и 20­29 лет. В ближайшее время вопрос о массовой вакцинации против этих заболеваний рассмотрит Законодательное собрание Приморского края.