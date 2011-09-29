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Муниципальные учреждения здравоохранения в Приморье станут краевыми

29 Сентября 2011, 01:17 | Приморье

Вместо 110 муниципальных учреждений здравоохранения будут созданы 53 межрайонных центра.

Систему здравоохранения Приморского края ожидает реорганизация. К 1 января 2012 года, согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» все муниципальные учреждения здравоохранения должны быть переданы в краевую собственность.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, межрайонные центры будут оказывать специализированную помощь по разным направлениям. Это нарушения мозгового кровообращения (7 центров), пульмонология (5 центров), кардиология (10 центров), онкология (7 центров), травматология (10 центров), медицинская помощь женщинам (11 центров) и детям (3 центра).

При этом на уровне муниципальных районов и городских округов будет сохранена доврачебная, первичная медико­санитарная, а также специализированная медицинская помощь.

Медучреждения Приморья, начиная со следующего года, будут финансироваться из краевого бюджета. В 2012 году на эти цели планируется выделить 3, 5 млрд рублей.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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