В Приморье появится региональный сосудистый центр

Центр будет открыт на базе Краевой клинической больницы № 1 уже в декабре текущего года.

В новом медучреждении предусмотрены несколько отделений для больных с инфарктами и инсультами, в том числе реанимационные блоки, отделение ранней реабилитации, а также палаты для тяжелобольных пациентов. Центр рассчитан на 90 коек. На закупку современного оборудования выделено почти 80 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения в крае будет открыто еще три первичных сосудистых центра ­ в Уссурийске, Находке и Городской больнице №1 города Владивостока. Всего на оснащение сосудистых центров в Приморье будет потрачено более 280 млн руб., из них 241 млн руб. -­ средства федерального бюджета, 40 млн руб. выделяется из бюджета Приморского края.