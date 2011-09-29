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В Приморье появится региональный сосудистый центр
Центр будет открыт на базе Краевой клинической больницы № 1 уже в декабре текущего года.
В новом медучреждении предусмотрены несколько отделений для больных с инфарктами и инсультами, в том числе реанимационные блоки, отделение ранней реабилитации, а также палаты для тяжелобольных пациентов. Центр рассчитан на 90 коек. На закупку современного оборудования выделено почти 80 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения в крае будет открыто еще три первичных сосудистых центра в Уссурийске, Находке и Городской больнице №1 города Владивостока. Всего на оснащение сосудистых центров в Приморье будет потрачено более 280 млн руб., из них 241 млн руб. - средства федерального бюджета, 40 млн руб. выделяется из бюджета Приморского края.
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