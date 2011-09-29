Медпоезд «Терапевт Тимофей Мудров» снова работает в Приморье

Передвижной консультативно-­диагностический центр за две недели побывает более чем в десяти населенных пунктах Дальнего Востока.

Медицинский поезд отправился по маршруту Хабаровск -­ Уссурийск -­ Хасан -­ Уссурийск ­- Гродеково -­ Уссурийск -­ Смоляниново ­- Хабаровск. Передвижная железнодорожная больница функционирует с февраля 2006 года в рамках комплексной программы развития железнодорожной медицины. Поезд состоит из восьми вагонов и оснащен самым современным медицинским оборудованием, телемедицинскими технологиями, космической связью. В состав диагностического центра входят отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенодиагностический, офтальмологический и эндоскопической кабинеты, лаборатория, кабинеты ЛОРа, хирурга, гастроэнтеролога, невропатолога и других специалистов.