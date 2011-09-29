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Медпоезд «Терапевт Тимофей Мудров» снова работает в Приморье
Передвижной консультативно-диагностический центр за две недели побывает более чем в десяти населенных пунктах Дальнего Востока.
Медицинский поезд отправился по маршруту Хабаровск - Уссурийск - Хасан - Уссурийск - Гродеково - Уссурийск - Смоляниново - Хабаровск. Передвижная железнодорожная больница функционирует с февраля 2006 года в рамках комплексной программы развития железнодорожной медицины. Поезд состоит из восьми вагонов и оснащен самым современным медицинским оборудованием, телемедицинскими технологиями, космической связью. В состав диагностического центра входят отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенодиагностический, офтальмологический и эндоскопической кабинеты, лаборатория, кабинеты ЛОРа, хирурга, гастроэнтеролога, невропатолога и других специалистов.
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