В Приморье одного за другим меняют главврачей

Три новых главных врача назначены в Приморье. На этой неделе к своим должностным обязанностям приступают Максим Артамонов, Михаил Селютин и Лариса Никитина, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Приказ о назначении их руководителями краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения учреждений подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, назначение стало возможным по итогам подведения конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона.

«В конкурсе на замещение вакантной должности главного врача краевой клинической психиатрической больницы победителем признан Максим Николаевич Артамонов, Лесозаводской центральной городской больницы – Михаил Юрьевич Селютин, а победителем конкурса на замещение должности главного врача Михайловской центральной районной больницы – Лариса Григорьевна Никитина», – сообщил Андрей Кузьмин.

Напомним, что победителей определяет конкурсная комиссия. Претенденты должны ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35.

Отметим, что в связи с тем, что для участия в конкурсе на замещение должности главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Лазовская центральная районная больница» заявлений от претендентов подано не было, конкурс на замещение должности главного врача этого учреждения здравоохранения не состоялся.

«В настоящее время остаются вакантными должности главных врачей Артемовской детской больницы, Партизанской городской больницы №1 и Лазовской центральной районной больницы. По решению комиссии до проведения очередных конкурсных процедур медучреждения, в которых не определены победители, будут возглавлять исполняющие обязанности главных врачей», – сообщили в департаменте.

Напомним, что с этого года руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.