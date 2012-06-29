Приморцам рекомендуют подготовить к путешествию… ноги

Наступило лето - традиционный сезон отпусков и путешествий. Вы уже запланировали, где и с кем будете отдыхать? Забронировали билеты и номер в гостинице и считаете дни до отпуска? Значит, самое время составить список необходимых в путешествии вещей, иначе что-нибудь обязательно забудете...

Первым номером в списке путешественника должна стоять... удобная обувь. Ведь осмотр достопримечательностей, музеев, выставок - неотъемлемая часть отдыха. Если же вы собираетесь в поход, этот пункт в списке надо выделить большими красными буквами. Ведь ножки - ваши, не казённые, и пока голова будет отдыхать от рабочих проблем, ногами придётся изрядно потрудиться. Чтобы провести отпуск с комфортом, имеет смысл приобрести обувь с ортопедической стелькой, при желании стельку можно купить отдельно, благо выбор в ортопедических салонах сегодня есть.

Ортопедическая стелька значительно снижает нагрузку на стопу и позвоночник, ее основная задача - поддерживать анатомически правильное положение стопы. Бывает, что человек, начиная использовать ортопедическую стельку, первые пару дней испытывает дискомфорт. Это означает, что стопа отвыкла от правильной работы во время ходьбы (особенно если вы регулярно носите обувь на каблуках). Но постепенно стопа возвращается к нормальному положению, дискомфорт исчезает и появляется чувство лёгкости при ходьбе. Правильно подобранные стельки позволяют преодолевать большие расстояния и в конце дня чувствовать только приятную усталость, без всяких болевых ощущений.

Если вы отправляетесь в путешествие на самолёте, где придётся долго находиться в сидячем положении без движения, помощь может понадобиться вашим голеням. При длительных авиаперелётах часто затекают ноги и даже - есть риск заработать так называемый «тромбоз путешественника». Кстати, в группу риска попадают не только те, кто летает на дальние расстояния, но и те, кто ездит в сидячих вагонах или просто долго находится за рулем. В такой ситуации на помощь придут компрессионные гольфы, которые рекомендуется надевать заранее, перед отъездом в аэропорт. И не забудьте положить в ручную кладь бутылку воды. В самолете пить нужно больше, чтобы кровь в сосудах не сгущалась.

Ещё один полезный аксессуар для комфортного путешествия - ортопедическая подушка. Её удобно использовать при поездке в автомобиле, поезде, автобусе и, конечно, самолёте, особенно если вам предстоит ночной перелёт. Подушка путешественника обеспечивает правильное положение тела во время сна, нормализует кровоснабжение головы и шеи. Можно поспать с комфортом и проснуться свежим, отдохнувшим, не испытывая неприятных ощущений в области шеи и затылка.

Все эти изделия можно приобрести в ортопедических салонах, а если времени для перемещений по городу перед отпуском не хватает - купить через интернет-магазин.

Главное - подготовиться к отпуску заранее, и тогда он принесет только радость и новые впечатления!

«Журнал здоровья».