Наплевать на здоровье

Группа ученых из Калифорнийского университета под руководством Дэвида Вонга разработала тест для быстрой диагностики рака. Его проведение занимает всего 10 минут, а для анализа требуется лишь капля слюны пациента, пишет The Telegraph. Согласно предварительным данным, точность теста достигает 100%.

Как отметили разработчики, анализ настолько прост, что его может провести любой желающий в домашних условиях, и совершенно безболезнен в отличие от ныне существующих методов диагностики онкологии.

В настоящее время медики используют анализы крови и биопсию, чтобы убедиться в том, что пациент страдает от рака, после чего появляется информация для определения генетического профиля недуга. Но эти методы не предназначены для первичной проверки, в отличие от нового теста, способного заметить развитие недуга достаточно рано.

Метод ориентирован на ДНК клеток опухоли, которые непременно присутствуют в слюне, если в теле пациента развивается злокачественное новообразование.

Испытания теста начнутся уже в этом году, в них примут участие пациенты с раком легких. В будущем врачи рассчитывают, что устройство сможет диагностировать и другие формы рака. Вследствие чего медики смогут начать лечить заболевание на ранней стадии, когда больше шансов победить недуг. Кроме того, по мнению ученых, анализ можно будет использовать для выявления диабета или других заболеваний.

По предварительным оценкам, стоимость одного теста составит порядка 15 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей).

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.