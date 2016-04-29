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Электрохимический датчик обнаружит бактерии в ранах в считанные секунды
Обычно, если врачи хотят знать, инфицирована ли рана пациента, процесс занимает 24 часа. К сожалению, многое может пойти не так на протяжении такого количества времени. Благодаря новому процессу, разработанному в Университете Вашингтона, инфекции в ранах вскоре смогут быть обнаружены менее чем за минуту.
На данном этапе врачи должны брать образец из раны, а затем оставить его в чашке Петри в течение дня, чтобы увидеть, есть ли там какиелибо бактериальные культуры. А в течение того времени, если инфекция есть, ее не лечат.
Одним из вариантов является введение антибиотиков широкого спектра действия до получения лабораторных результатов. Если выяснится, что нет никакой инфекции, то лекарство было дано впустую, и пациенты могут излишне подвергаться побочным эффектам, а также активизируется устойчивость бактерий к антибиотикам.
Вместо этого команда во главе с доктором Викторией ШАНУГАМ использует дешевый одноразовый электрохимический датчик, чтобы найти вредные бактерии в ранах в течение нескольких секунд. Более конкретно, исследователи используют устройство для обнаружения пиоцианина, молекулы, производимой бактериями Pseudomonas aeruginosa, которые обычно встречаются в хронических ранах.
В тестах датчик успешно обнаружил присутствие бактерии с точностью 71%, а обнаружение его отсутствия было с точностью 57%. Следует надеяться, что, поскольку технология получит дальнейшее развитие, эти показатели значительно улучшатся.
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