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Создано устройство, которое блокирует боль

29 Апреля 2016, 22:15 | Приморье

Ученые изобрели устройство, которое вживляется в тело больного и останавливает болевые сигналы в момент, когда боли еще не дошли до головного мозга.

Небольшой по размеру прибор, который называется «ионный насос», представляет собой гаджет, созданный из биологических материалов и функционирующий на основах химических сигналов, пишет Newsland.

Общеизвестно, что устройство уже прошло проверку на крысах, показав положительный эффект. После испытаний разработчики обратили внимание на то, что «ионный насос» был неощутим для организма и не препятствовал обычным движениям, он абсолютно отключил болевую чувствительность в конкретных областях тела больного. Очень важно, что устройство не дало побочных эффектов.

Ученые уверяют, что пройдет меньше 5­10 лет, как прибор уже будет использоваться масштабно. Больше всего он станет необходимым для людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

 "Журнал здоровья", N2, апрель 2016.

 

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Теги: журнал здоровья 



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