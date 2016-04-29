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Сибирские ученые нашли оружие против клещевого энцефалита
Специалисты иркутского Лимнологического института СО РАН совместно с коллегами из дальневосточного Института эпидемиологии и микробиологии разрабатывают два средства против клещевого энцефалита. При этом одно из них будет способно сделать вирус безопасным для человека, а второе - в виде пластыря - станет препятствием для его проникновения в организм.
Ученые, проанализировав геномы клещевого энцефалита, выделили две группы штаммов: патогенные и не вызывающие заболевания. Оказалось, различие агрессивной и безвредной форм кроется в структуре вируса, которую можно изменить.
- Было найдено несколько ключевых замен аминокислот, которые изменяют конформацию вирусных белков. Учитывая это, можно разрабатывать лекарственные средства направленного действия, моделирующие «превращение» вируса в его «безопасный» вариант, - цитирует официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» заведующего лабораторией аналитической биоорганической химии ЛИН СО РАН доктора биологических наук Сергея БЕЛИКОВА.
Эксперименты на животных показали эффективность одного из препаратов, он уменьшил действие вируса в десять тысяч раз. Однако биологические испытания еще не закончены.
Ученые также подбирают варианты соединений, которые смогут препятствовать проникновению вируса в организм. Искомый препарат должен стать аналогом антител, который возможно будет нанести на пластырь с микроиголками. По задумке микробиологов, такой пластырь, своевременно приклеенный на место укуса, как минимум, устранит необходимость срочного обращения к медикам для введения сыворотки.
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