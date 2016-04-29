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Ногти рассказывают о состоянии здоровья
Ногти могут многое рассказать о том, насколько здоров организм и чего ему не хватает. Людям стоит обращать больше внимания на подсказки, которые появляются на руках, ведь своевременное реагирование может предотвратить появление или развитие серьезных заболеваний, считают специалисты.
Так, желтый цвет ногтевой пластины появляется вследствие грибковой инфекции или недостатка кальция, витаминов A, E и D. Для решения проблемы нужно обратиться к дерматологу или микологу, а также ввести в свой рацион больше продуктов, богатых кальцием и витаминами - это молочные продукты (особенно творог и сыр), яйца, рыба, морепродукты, овощи и фрукты.
Темные линии на ногтях могут свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли. Трещины и борозды на ногтевых пластинах могут возникать изза гормонального дисбаланса, сахарного диабета, заболеваний желудочнокишечного тракта, заболеваний печени или обезвоживания организма. Ломкие ногти предупреждают о нарушениях в работе щитовидной железы. При возникновении данной проблемы, нужно обратиться к эндокринологу.
Синие или фиолетовые ногти указывают на недостаток кислорода и появляются у людей с заболеваниями сердечнососудистой системы. Поперечные полоски белого цвета возникают, когда есть проблемы с функционированием почек или печени.
Искривление ногтевой пластины происходит изза железодефицита. В этом случае следует позаботиться о сбалансированном питании и включить в свой рацион такие продукты, как мясо, печень, рыба, птица, бобовые и цельнозерновые продукты.
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