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Как сгладить острые углы сезонных обострений?
Весной с увеличением светового дня и повышением температуры в организме человека ускоряются обменные процессы, эндокринная система запускает интенсивную выработку гормонов, быстрее обновляются клетки крови, кожи, сосудистой системы, а вместе с многочисленными положительными изменениями активизируются и заболевания, которые принято называть «сезонными».
Как избежать «весеннего обострения», и что положить на тарелку, чтобы смена времен года не застала организм врасплох, попытался разобраться «Журнал Здоровья».
Шиповник для здоровья
Одними из самых распространенных весной считаются обострения заболеваний желудочнокишечного тракта, такие как гастрит, гастроэнтерит, колит и язва. Это связано с тем, что на фоне приобретенного за зиму дефицита питательных веществ работа ЖКТ замедляется, изменяются кислотность желудка, микрофлора кишечника. Чтобы не допустить осложнений, необходимо частично или полностью нормализовать кислотность. Этого можно достичь правильной лечебной диетой и комплексным приемом медикаментов. По отдельности принятые меры будут недостаточно эффективны, и если лекарства должен назначать врач, то рекомендации по питанию довольно просты. Для повышения кислотности надо включить в свой рацион облепиху, бруснику, шиповник и напитки из этих ягод. Также помогут лимоны, апельсины, киви, томаты, квашеная капуста, крепкий чай, кофе и перец чили.
Если же уровень кислотности повышен, то для его нормализации предпочтение стоит отдать обволакивающим блюдам и продуктам: молоко, молочные и овсяные кисели, каши на воде из манной, перловой круп или риса, отварные крахмалистые овощи: картофель, цветная капуста, морковь. Защищают желудок изнутри мед и зеленый чай. Вне зависимости от диагноза специалисты советуют питаться отварной или приготовленной на пару пищей, исключить жирное и жареное, копчености, консервы, алкоголь.
Функциональные пробиотики
Дисбактериоз - еще одна примета весны. Восстановить микрофлору кишечника можно, отказавшись от фастфуда, крепких напитков (и бульонов в том числе), колбасных изделий, сахара и дрожжевого хлеба. Однако отказ от вышеперечисленных продуктов не означает, что вас ждет тяжелая и безрадостная диета. Полезными будут продукты, способные подавлять гнилостные процессы и ограничивать размножение патогенных бактерий, такие как чеснок и яблоки. Колбасу можно заменить на отварное мясо, вместо сахара употреблять мед. Фрукты и правильно приготовленные овощи под ограничения не попадают.
Хорошим подспорьем для лечения и профилактики дисбактериоза станут продукты функционального назначения, обогащенные про и пребиотиками, живыми клетками микроорганизмов, которые помогают работе желудочнокишечных бактерий. Обычно они представлены в виде йогуртов и напитков на молочной и сывороточной основе, также они могут быть насыщены лакто и бифидобактериями, витаминами и минералами, которые повышают усваиваемость продукта и укрепляют иммунитет.
Белки против простуды
Чтобы повысить иммунитет и не допустить весенней простуды, диетологи советуют пересмотреть свое привычное меню. Иммуноглобулины синтезируются из аминокислот, поэтому каждый день необходимо употреблять белковую пищу: мясо птицы, рыбу, яйца. Чтобы организм получал необходимое количество жиров, не стоит забывать и про орехи, семечки, авокадо, растительное и сливочное масло, хотя последними злоупотреблять не стоит.
Не должны остаться в стороне и сложные углеводы и продукты богатые клетчаткой, это отруби, сырые овощи и фрукты, цельнозерновые крупы и хлеб из муки грубого помола. Употребление этих продуктов улучшает моторику кишечника и обогащает организм витаминами группы В. Самыми известными природными иммуномодуляторами в нашей стране являются, конечно же, лук и чеснок, эти продукты - источники фитонцидов, особых веществ, убивающих бактерии.
Много масла не всегда вредно
Вместе с простудами могут напомнить о себе и воспалительные процессы мочеполовой системы: цистит и пиелонефрит. Лечить их необходимо только лекарствами и под контролем специалиста, а вот скорректировать питание с целью уменьшения воспаления можно и нужно. В первую очередь надо ввести в употребление оливковое масло - продукт уникальный по содержанию олеиновой кислоты и жирных кислот класса омега9, которые обладают способностью уменьшать воспаление.
Полезными также будут жирные сорта рыбы: лосось, треска, палтус; свежая зелень: петрушка, базилик, розмарин. В качестве перекуса можно использовать орехи, сухофрукты, а на десерт выпить чашечку зеленого чая с горьким шоколадом. Все эти продукты помогают организму побороть воспалительные процессы, а от употребления красного мяса желательно отказаться, присутствующие в нем жиры повышают уровень холестерина и соли в организме и провоцируют развитие воспалений.
В помощь аллергикам
Еще одна сезонная напасть - аллергия. Когда все вокруг цветет и распространяет пыльцу, астматикам и аллергикам приходится нелегко. «По статистике, аллергией в индустриально развитых странах страдают 20% населения, - рассказывает www.aif.ru Юрий СМОЛКИН, профессор, директор НККЦ аллергологии и иммунологии. - Врачи считают, что аллергиков гораздо больше - многие годами списывают першение в горле и заложенность носа на простудные явления, хотя это классические проявления аллергии». Диетой аллергия не лечится, однако, убрав из рациона определенные продукты, можно значительно облегчить ее проявления.
Так, при непереносимости пыльцы деревьев, сорных и луговых трав необходимо ограничить употребление меда, халвы, масла и семян подсолнечника, травяных сборов и чаев, не рекомендуется пить березовый сок, коньяк, есть консервы и копчености. Употребляйте в пищу нейтральные продукты, отварные или запеченные овощи, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, мясо птицы и рыбу, приготовленные без масла и резких специй.
Поддерживаем кожу: изнутри и снаружи
Сезонные проблемы с кожей лица - также явление нередкое. Кожа является органом выделительной системы, поэтому на ней отражаются все негативные воздействия, которые испытывает организм. Нехватка витаминов способствует сухости эпидермиса, ухудшению состояния волос и ногтей, проблемы желудочнокишечного тракта провоцируют появление угревой сыпи, а возросшая солнечная активность приводит к появлению веснушек и пигментных пятен.
Для того чтобы устранить все эти проявления, необходимо очистить и разгрузить пищеварительную систему. С этой задачей прекрасно справляются свежие овощи, богатые клетчаткой: белокочанная капуста, стручковая фасоль, сладкая кукуруза, морковь, свекла, а также натуральные молочные продукты: сметана, творог, йогурт, кефир. Не стоит забывать, что их можно употреблять не только внутрь, но и снаружи - в качестве масок и протираний. А вкусные, но такие вредные жареные, жирные, острые и пряные блюда из своего ежедневного меню следует исключить.
Перестройка ослабленного долгой зимой организма требует увеличенного количества энергии, витаминов и минералов и воспринимается как стресс, на фоне которого наше тело «радует» нас авитаминозом, дисбактериозом, снижением иммунитета и прочими «весенними обострениями». Благополучно миновать этот сложный период помогут рекомендации грамотного специалиста и правильно сбалансированный пищевой рацион.
Екатерина КАЗАНКОВА.
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