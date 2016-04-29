Жестокое, но честное мамино письмо

Одни говорят: «Эгоистка!». Другие - «Ну вот наконец­то голос разума!». А Дарья КОРОЛЬКОВА просто пишет письмо своей 15-­летней дочери, сообщает subscribe.ru. На взгляд «Журнала Здоровья», письмо - трезвое и заслуживающее внимание не только подростков.

Послушай, Крошка.

Через 3 года я могу выгнать тебя из дома. Страшно звучит, да? Но тем не менее. В 18 у тебя будет 2 варианта действий: ты поступаешь в ВУЗ, и я тебя поддерживаю, как могу, до окончания, или до нахождения работы. Либо ты кладешь на ВУЗ болт (и я никогда не осужу тебя за это) и идешь работать. И обеспечиваешь свои потребности сама. Содержать не учащуюся девочку 18+ лет от роду я не буду, потому что я считаю это неправильным. У тебя есть 3 года, чтобы выбрать.

Ты прекрасна. Ты красива. Ты очень умна. Ты гораздо лучше, чем я. Ты - замечательная. Я знаю тебя 15 лет, и ты гораздо лучше, чем я могла себе представить в самых смелых мечтах. Если кто­то этого не понимает, это его проблемы. Ну, и еще немного папины, но он­то шустро с лестницы спускает, тут я не беспокоюсь.

Я тебе не пример. Ты совершенно другая, отдельная личность, ты не должна любить то, что люблю я, ты имеешь полное право попирать мои авторитеты и класть болт на мои ценности. Один нюанс: нести ответственность за свой выбор ты тоже будешь сама.

Ты свободна. Я ничего от тебя не жду. Ты можешь пойти в дворники, маникюрши, слесари, токари, домохозяйки, бизнес­аналитики, офис­менеджеры и стать кассиром в Ашане. Я не считаю возможным вмешиваться в твой выбор жизненного пути. Но не забывай перечитывать первый пункт.

Ты не должна мне ничего. Я растила тебя не в долг. Я не жду стакана воды, будь он неладен, я не рассчитываю, что ты обеспечишь мне безбедную старость, я не грежу твоими нобелевками. Ты вправе выбрать то, что для тебя важно и ценно. Или пустить все на самотек. Это твоя жизнь и твой выбор.

У тебя есть дом. Что бы ни случилось в твоей жизни, я буду рядом, если тебе это нужно. Я поддержу и пожалею, я посочувствую и попробую помочь, если ты попросишь. Но я не буду вмешиваться самопроизвольно.

У меня своя жизнь. Я не обязана помогать по свистку, бросать свои дела ради тебя. жертвовать своим комфортом ради твоего. Я МОГУ. Но я НЕ ДОЛЖНА.

У тебя своя жизнь. За кого выходить замуж, рожать ли детей, становиться ли лесбиянкой, вступать ли в партию, ты всегда будешь решать сама. Мои взгляды, политические пристрастия, жизненные убеждения не должны никак на тебя влиять. Ты можешь поступать так, как велит тебе сердце, совесть и корысть. От этого ты не потеряешь меня, не перестанешь быть моей дочерью, не станешь персоной нон­грата.

Никто не намерен тебе вредить. Это непросто понять, но, правда: все думают только о себе. И я. Любой человек в любых обстоятельствах ведет себя так, как считает правильным. Никто (психически здоровый) не ухудшает свою жизнь сознательно. Он (или она) действуют так, как (с их точки зрения) будет лучше им. Не более. Просто ваши картины мира не совпадают.

Мир несправедлив. Нет гарантированных способов добиться успеха и гарантированных способов избежать неудачи. Ты не контролируешь этот мир. Ты можешь делать все правильно и оказаться в ж… Ты можешь нарушать все на свете и оказаться на коне. Единственное, о чем ты должна беспокоиться - это о честности. Не ври себе. Учись себя понимать. Осознавай свои истинные потребности и чувства. И думай, как тебе будет лучше.

Твое «хорошо» почти всегда будет означать чье­то «плохо». Ты займешь чье­то место в институте или у кассы Ашана. Ты будешь встречаться с чьей­то любовью всей жизни или сидеть на чьем­то любимом месте в кинотеатре. Не парься. Твое «плохо» всегда будет означать чье­то «хорошо», так что вы квиты.

На 100% ты можешь верить только себе. Нет, даже не мне, я же не могу пролезть в твою голову. Ты обязательно недосказываешь, скрываешь и утаиваешь. Я знаю, я тоже так делаю. У меня тоже есть мама. Только ты сама знаешь ВСЕ о себе. Только ты знаешь, на что способна.

Не перекладывай ответственность. За твою жизнь с 18 лет отвечаешь ты. И никакие Онасука и Онкозел тут ни при чем. Рожай детей, если сможешь вырастить их одна. Берись за проект, если вытянешь его без коллег. Эмигрируй, если способна оказаться одна в чужой стране. ОДНА. Если повезет и будут помощники, родные, близкие - тебе будет легче. Но они тебе НЕ ДОЛЖНЫ. Не рассчитывай.

Просчитывай. У каждого действия есть последствия. Может быть, ты не предвидишь все. Но пробуй просчитать максимум. Чем лучше ты себе представляешь варианты - тем разумнее твое поведение.

Не слушай меня. Я накатала 14 пунктов, которые, на мой взгляд, сделают твою жизнь лучше моей. Но ты - не я (и об этом, кстати, был отдельный пункт). Не сравнивай. Не равняйся. Иди и живи. Я родила тебя не для того, чтобы ты была моей дочерью. Я хотела выпустить в мир человека, который проживет в нем свою собственную жизнь. Иди и живи ее.

Только потом не жалуйся.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.