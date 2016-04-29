КДКБ №1: подобного нет до Урала

В мае этого года Краевая детская клиническая больница №1 отмечает 45-­летие со дня основания. И хотя стены ее больничных корпусов далеко не новые, начинка - самая что ни есть современная. Новейшее медицинское оборудование, технологии диагностики и лечения и высококлассные специалисты поставили приморскую больницу в ряд лучших в отечественной системе детского здравоохранения.

История ГБУЗ «КДКБ №1» берет свое начало с мая 1971 года, когда во Владивостоке было открыто первое детское отделение на 30 коек. К концу года в ней насчитывалось уже 7 специализированных отделений, число коек увеличилось до трехсот, а спустя семь лет больница стала ведущим лечебным учреждением по оказанию специализированной медицинской помощи маленьким приморцам. В наши дни КДКБ №1 - это крупнейшая специализированная детская клиника не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Ежегодно здесь получают лечение около 11 тысяч детей и подростков.

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С диагностическими возможностями, качеством лечения и мастерством врачей и медицинских сестер ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» не понаслышке знакомы не только владивостокцы, но и жители края. Это высокотехнологичный лечебно­диагностический комплекс, включающий 13 клинических отделений на 405 коек. Ежегодно здесь проходят лечение около 11 тысяч детей и подростков

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В больнице оказываются как традиционные виды специализированной медицинской помощи (урология, нефрология, педиатрия, пульмонология, гастроэнтерология, неврология, патология новорожденных), так и уникальные, которые можно получить только здесь: (ЭФГДС новорожденным с первых дней жизни, эндоскопические операции на органах брюшной полости, операции с использованием лазерного скальпеля, гемодиализ, перитонеальный диализ и другие).

На базе больницы работают 6 клинических кафедр Тихоокеанского государственного медицинского университета, и благодаря активной научной работе здесь ежегодно внедряются и осваиваются новые методы в диагностике и лечении маленьких пациентов.

Но медицина высоких технологий предполагает наличие новейшего медицинского оборудования. И такое оборудование у краевой детской больницы есть. Приобретено оно было в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Приморского края.





ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА - ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Основы любого лечения - скорость и грамотность постановки диагноза. Поэтому оснащению клинико­диагностической лаборатории и отделения лучевой диагностики руководство больницы уделяет особое внимание.

Современный высокоточный гематологический анализатор Sysmex позволяет обеспечивать высокое качество выполнения анализов крови и в течение 5­7 минут получать готовый результат при малых дозах исследуемого материала.

Не менее важное место в диагностике занимает и иммуноферментный анализ крови, позволяющий выявить наличие вирусов, антигенов и антител к ним, характерных для определенного вида болезней. Современный иммуноферментный анализатор помогает определить степень риска заболевания в будущем или своевременно выявить начало его развития.

До недавнего времени проведение таких анализов занимало много времени и требовало кропотливой работы лаборантов. Сегодня выполнение иммуноферментного анализа укладывается в считанные минуты, полностью освобождая их от сложной работы и исключая человеческий фактор при получении результата - ведь то, что лаборант видит глазом под микроскопом, иногда не так информативно, как «картинка», которую дает анализатор.

Опытный врач, проанализировав результаты лабораторных исследований мочи, может не только определить отклонения в функционировании мочевыводящей системы больного, но и подтвердить либо опровергнуть наличие большого числа заболеваний. Поэтому здесь просто неоценима помощь приобретенной недавно мочевой станции - уникального оборудования, которому по плечу не только химический анализ мочи, но и ее микроскопическое исследование методом проточной цитофлуориметрии.

«Это одна из немногих технологий, которая позволяет получить эффективные результаты при малом количестве исследуемого материала, - поясняет врач клинико­диагностической лаборатории Светлана НЕТЕСОВА. - Если при обычном лабораторном анализе требуется 50 мл мочи как минимум, то мочевая станция позволяет сделать анализ при наличии всего 8 мл, а для микроскопического исследования достаточно и 800 мкл, что очень важно, так как моча на анализ берется и у маленьких недоношенных деток. Этот анализатор имеет очень высокую чувствительность и может рассмотреть буквально каждую клетку исследуемого образца, определив по ее размеру и свечению, что она собой представляет. С помощью микроскопа этого не разглядишь».

Еще одна диагностическая «изюминка» детской больницы - компьютерный и магнито­резонансный томографы. Их тоже приобрели по программе модернизации здравоохранения. А кабинет МРТ оснащен еще и наркозно­дыхательным аппаратом, который позволяет делать магнито­резонансную томографию под наркозом - ведь ребенка порой сложно заставить лежать неподвижно во время исследования.













ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Детишек лечить гораздо сложнее, чем взрослых. Ну а если вес пациента едва превышает 400 граммов… До открытия во Владивостоке перинатального центра КДКБ №1 была единственным в крае лечебным учреждением, где выхаживали недоношенных новорожденных с таким экстремально низким весом.

В 2013 году по инициативе главного врача КДКБ №1 Надежды ГОРЕЛИК в краевой больнице появилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которое внесло существенный вклад в снижение процента детской смертности. На сегодняшний день уже более сотни приморских малышей здесь буквально родились заново, получив возможность жить так же, как их здоровые сверстники.

«К нам в отделение поступают новорожденные со всего Приморского края, в том числе и из перинатального центра - при выявлении у них признаков ретинопатии недоношенных. Это тяжелое заболевание глаз, нередко приводящее к безвозвратной потере зрения. Наша больница обладает одним из лучших лазерных аппаратов для хирургического лечения ретинопатии у новорожденных, и есть специализированная бригада офтальмологов. На сегодняшний день ими выполнено более 40 операций с положительным результатом в 95% случаев! Это считается очень хорошим показателем», - говорит заведующая отделением недоношенных новорожденных Наталья РУДЕНКО.

Еще одна серьезная патология у родившихся раньше срока - открытый артериальный проток. В норме артериальный проток должен закрыться с первым же вздохом ребенка, но у недоношенных детей зачастую он остается открытым, что приводит к нарушению работы сердца и легких.

«В этом случае делается высокотехнологичная операция по клипированию артериального потока - на сердечный сосуд накладывается маленькая клипса, позволяющая закрыть отверстие. Это очень сложная операция, и таких операций у нас проведено уже порядка двадцати. И тоже с хорошим результатом,» - поясняет Наталья Руденко.

По программе «Модернизация здравоохранения Приморского края» КДКБ №1 получила и современное оборудование, отвечающее мировым стандартам, позволяющее оказывать малолетним пациентам все виды заместительной почечной терапии. Это два аппарата искусственной почки для гемодиализа, оборудование для проведения перитонеального диализа и оборудование для проведения сеанса заместительной терапии - аппарат Multifiltrat, который имитирует работу почки. Говорят, подобного больше нет ни в одной детской больнице на всей территории до самого Урала.

Ирина Петрова. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.