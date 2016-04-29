Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
КДКБ №1: подобного нет до Урала
В мае этого года Краевая детская клиническая больница №1 отмечает 45-летие со дня основания. И хотя стены ее больничных корпусов далеко не новые, начинка - самая что ни есть современная. Новейшее медицинское оборудование, технологии диагностики и лечения и высококлассные специалисты поставили приморскую больницу в ряд лучших в отечественной системе детского здравоохранения.
История ГБУЗ «КДКБ №1» берет свое начало с мая 1971 года, когда во Владивостоке было открыто первое детское отделение на 30 коек. К концу года в ней насчитывалось уже 7 специализированных отделений, число коек увеличилось до трехсот, а спустя семь лет больница стала ведущим лечебным учреждением по оказанию специализированной медицинской помощи маленьким приморцам. В наши дни КДКБ №1 - это крупнейшая специализированная детская клиника не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Ежегодно здесь получают лечение около 11 тысяч детей и подростков.
____
С диагностическими возможностями, качеством лечения и мастерством врачей и медицинских сестер ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» не понаслышке знакомы не только владивостокцы, но и жители края. Это высокотехнологичный лечебнодиагностический комплекс, включающий 13 клинических отделений на 405 коек. Ежегодно здесь проходят лечение около 11 тысяч детей и подростков
____
В больнице оказываются как традиционные виды специализированной медицинской помощи (урология, нефрология, педиатрия, пульмонология, гастроэнтерология, неврология, патология новорожденных), так и уникальные, которые можно получить только здесь: (ЭФГДС новорожденным с первых дней жизни, эндоскопические операции на органах брюшной полости, операции с использованием лазерного скальпеля, гемодиализ, перитонеальный диализ и другие).
На базе больницы работают 6 клинических кафедр Тихоокеанского государственного медицинского университета, и благодаря активной научной работе здесь ежегодно внедряются и осваиваются новые методы в диагностике и лечении маленьких пациентов.
Но медицина высоких технологий предполагает наличие новейшего медицинского оборудования. И такое оборудование у краевой детской больницы есть. Приобретено оно было в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Приморского края.
ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА - ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
Основы любого лечения - скорость и грамотность постановки диагноза. Поэтому оснащению клиникодиагностической лаборатории и отделения лучевой диагностики руководство больницы уделяет особое внимание.
Современный высокоточный гематологический анализатор Sysmex позволяет обеспечивать высокое качество выполнения анализов крови и в течение 57 минут получать готовый результат при малых дозах исследуемого материала.
Не менее важное место в диагностике занимает и иммуноферментный анализ крови, позволяющий выявить наличие вирусов, антигенов и антител к ним, характерных для определенного вида болезней. Современный иммуноферментный анализатор помогает определить степень риска заболевания в будущем или своевременно выявить начало его развития.
До недавнего времени проведение таких анализов занимало много времени и требовало кропотливой работы лаборантов. Сегодня выполнение иммуноферментного анализа укладывается в считанные минуты, полностью освобождая их от сложной работы и исключая человеческий фактор при получении результата - ведь то, что лаборант видит глазом под микроскопом, иногда не так информативно, как «картинка», которую дает анализатор.
Опытный врач, проанализировав результаты лабораторных исследований мочи, может не только определить отклонения в функционировании мочевыводящей системы больного, но и подтвердить либо опровергнуть наличие большого числа заболеваний. Поэтому здесь просто неоценима помощь приобретенной недавно мочевой станции - уникального оборудования, которому по плечу не только химический анализ мочи, но и ее микроскопическое исследование методом проточной цитофлуориметрии.
«Это одна из немногих технологий, которая позволяет получить эффективные результаты при малом количестве исследуемого материала, - поясняет врач клиникодиагностической лаборатории Светлана НЕТЕСОВА. - Если при обычном лабораторном анализе требуется 50 мл мочи как минимум, то мочевая станция позволяет сделать анализ при наличии всего 8 мл, а для микроскопического исследования достаточно и 800 мкл, что очень важно, так как моча на анализ берется и у маленьких недоношенных деток. Этот анализатор имеет очень высокую чувствительность и может рассмотреть буквально каждую клетку исследуемого образца, определив по ее размеру и свечению, что она собой представляет. С помощью микроскопа этого не разглядишь».
Еще одна диагностическая «изюминка» детской больницы - компьютерный и магниторезонансный томографы. Их тоже приобрели по программе модернизации здравоохранения. А кабинет МРТ оснащен еще и наркознодыхательным аппаратом, который позволяет делать магниторезонансную томографию под наркозом - ведь ребенка порой сложно заставить лежать неподвижно во время исследования.
ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Детишек лечить гораздо сложнее, чем взрослых. Ну а если вес пациента едва превышает 400 граммов… До открытия во Владивостоке перинатального центра КДКБ №1 была единственным в крае лечебным учреждением, где выхаживали недоношенных новорожденных с таким экстремально низким весом.
В 2013 году по инициативе главного врача КДКБ №1 Надежды ГОРЕЛИК в краевой больнице появилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которое внесло существенный вклад в снижение процента детской смертности. На сегодняшний день уже более сотни приморских малышей здесь буквально родились заново, получив возможность жить так же, как их здоровые сверстники.
«К нам в отделение поступают новорожденные со всего Приморского края, в том числе и из перинатального центра - при выявлении у них признаков ретинопатии недоношенных. Это тяжелое заболевание глаз, нередко приводящее к безвозвратной потере зрения. Наша больница обладает одним из лучших лазерных аппаратов для хирургического лечения ретинопатии у новорожденных, и есть специализированная бригада офтальмологов. На сегодняшний день ими выполнено более 40 операций с положительным результатом в 95% случаев! Это считается очень хорошим показателем», - говорит заведующая отделением недоношенных новорожденных Наталья РУДЕНКО.
Еще одна серьезная патология у родившихся раньше срока - открытый артериальный проток. В норме артериальный проток должен закрыться с первым же вздохом ребенка, но у недоношенных детей зачастую он остается открытым, что приводит к нарушению работы сердца и легких.
«В этом случае делается высокотехнологичная операция по клипированию артериального потока - на сердечный сосуд накладывается маленькая клипса, позволяющая закрыть отверстие. Это очень сложная операция, и таких операций у нас проведено уже порядка двадцати. И тоже с хорошим результатом,» - поясняет Наталья Руденко.
По программе «Модернизация здравоохранения Приморского края» КДКБ №1 получила и современное оборудование, отвечающее мировым стандартам, позволяющее оказывать малолетним пациентам все виды заместительной почечной терапии. Это два аппарата искусственной почки для гемодиализа, оборудование для проведения перитонеального диализа и оборудование для проведения сеанса заместительной терапии - аппарат Multifiltrat, который имитирует работу почки. Говорят, подобного больше нет ни в одной детской больнице на всей территории до самого Урала.
Ирина Петрова. Фото автора.
Новости тематики
- Молодой партнер может омолодить и женщину
- Молодая жена: брак ради денег?
- Пупочная грыжа у ребенка
- Порция для Дюймовочки
- Естественное родительство – звучит красиво
- Развод – это не шутка
- Ученые выяснили, какие слова помогут вырастить неудачника
- Здравствуй, папа!
- "Воротничковая" зона
- Работать опасно для здоровья
Новости раздела
- В Приморье участились случаи обращений по поводу укусов змей
- Более 860 миллионов рублей направлено с начала года на приобретение лекарственных препаратов для льготников в Приморье
- Во Владивостоке температура побила рекорды и подогнала к берегу акул и медуз
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Свет мой, зеркальце, скажи...
- Чего нельзя говорить мужчине
- Отцы и дети - вечный спор...
- Как научить ребенка плавать?
- Пальцы, "съеденные" заживо
- О кавалеровцах позаботились краевые медики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться