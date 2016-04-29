Диета после 60

Какой образ жизни приведет к долголетию

Люди преклонного возраста подвержены разного рода заболеваниям. Но пожилых это не страшит - некоторые даже считают, что им можно есть и пить все, что хочется, ведь организму уже ничто не навредит. На поверку же оказывается, что у каждого пенсионера есть факторы риска, отмахиваться от которых не стоит - себе дороже.

По мнению специалистов ООН, к пожилым людям относятся граждане старше 60 лет. Признаком старения в том числе считается появление факторов риска. Исходя из них можно разделить пожилых на группы, чтобы понять, для кого какой рацион питания больше подходит и главное - можно ли вообще садиться на диету после 60.

Как рассказала «Российской газете» ведущий научный сотрудник отдела здорового питания НИИ питания, профессор Алла ПОГОЖЕВА, первая категория - люди с сердечно­сосудистыми заболеваниями, вторая - с заболеваниями желудочно­кишечного тракта (холецистит, язвенная болезнь), третья - с нарушением микробного дисбаланса (дисбактериоз).

Согласно статистике, около 75 процентов пожилых людей имеют те или иные нарушения в питании: каждый пятый систематически переедает, а 60% питаются нерационально, причем чаще всего этим грешат мужчины. Это выражается в преобладании в их рационе мясных и мучных продуктов с высоким содержанием животного жира, сладостей, сдобы и недостаточном потреблении молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов.

Общий совет для всех категорий - принимать достаточное количество антиоксидантов, чтобы прожить дольше. В основном антиоксиданты содержатся в овощах и фруктах, поэтому именно эти продукты должны быть ежедневно на обеденном столе, говорит эксперт.

Если хочется конфет, то лучше заменить их сухофруктами. Ешьте размоченные чернослив, курагу или изюм. Норма потребления в день - 50 граммов. Если есть избыточный вес и сопутствующий этому сахарный диабет, лучше покупать несладкие фрукты, например, яблоки. Их можно запечь в духовке и добавить немного варенья или меда.

Обязательно на ежедневном столе должны быть овощные салаты. Для заправки лучше использовать растительное масло, не более столовой ложки на человека.

При заболеваниях желудочно­кишечного тракта из рациона необходимо исключить жареную пищу, иначе на следующий день будет дискомфорт. Сейчас у многих есть мультиварки, в них можно приготовить на пару практически все - и мясо, и рыбу. Один из хороших вариантов - куриная грудка в сухарях. В принципе, можно есть и говядину, телятину, баранину, но желательно исключить свинину, советует доктор.

Морепродукты богаты йодом, который положительно влияет на стенки сосудов. Первое место по уровню пользы для организма - у морской капусты. Норма в день - 100 граммов. Этот продукт полезен еще и тем, что в нем есть компоненты, препятствующие образованию тромбов. Противопоказания - повышенная функция щитовидной железы и обострение хронических заболеваний желудочно­кишечного тракта.

А чтобы после встречи с внуками и горячих пирожков чувствовать себя лучше, всегда запасайтесь полиферментными препаратами. «Делайте разгрузку нежирным мясом и рыбой, сочетайте это с прогулками в разумном количестве в зависимости от возможностей», - говорит Алла Погожева.

«Пожилым людям я очень рекомендую умеренную аэробную нагрузку, а именно - прогулки на свежем воздухе, - поддерживает заведующая физиотерапевтическим отделением клиники лечебного питания Галина ЭНГЕЛЬГАРДТ. - Будьте аккуратны: если у пожилого человека есть лишний вес, то длительные прогулки могут вызвать боли в суставах и позвоночнике».

В этом случае лучше заниматься скандинавской ходьбой. Она идеально подходит пожилым: все движения максимально естественны, отсутствуют требования к уровню подготовки. Она увеличивает расход энергии на 45 процентов и показана при лишнем весе, а также оказывает благоприятное воздействие на суставы и общее состояние организма.

И напоследок: самый приятный способ привести организм в тонус. Речь о горячей ванне. Помните, что пожилым людям нельзя полностью в нее погружаться - зона выше груди должна быть над поверхностью воды, чтобы не нагружать сердце. Принимать такую ванну можно во второй половине дня, по 5­10 минут, и тогда сон будет спокойным.

Если раньше вы никогда не пробовали лежать в теплой ванне или давно этого не делали, то лучше в первый раз полежать до 5 минут. Рекомендуемая температура воды - до 37 градусов.

"Журнал здоровья", N2, апрель 2016.