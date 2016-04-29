Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Диета после 60
Какой образ жизни приведет к долголетию
Люди преклонного возраста подвержены разного рода заболеваниям. Но пожилых это не страшит - некоторые даже считают, что им можно есть и пить все, что хочется, ведь организму уже ничто не навредит. На поверку же оказывается, что у каждого пенсионера есть факторы риска, отмахиваться от которых не стоит - себе дороже.
По мнению специалистов ООН, к пожилым людям относятся граждане старше 60 лет. Признаком старения в том числе считается появление факторов риска. Исходя из них можно разделить пожилых на группы, чтобы понять, для кого какой рацион питания больше подходит и главное - можно ли вообще садиться на диету после 60.
Как рассказала «Российской газете» ведущий научный сотрудник отдела здорового питания НИИ питания, профессор Алла ПОГОЖЕВА, первая категория - люди с сердечнососудистыми заболеваниями, вторая - с заболеваниями желудочнокишечного тракта (холецистит, язвенная болезнь), третья - с нарушением микробного дисбаланса (дисбактериоз).
Согласно статистике, около 75 процентов пожилых людей имеют те или иные нарушения в питании: каждый пятый систематически переедает, а 60% питаются нерационально, причем чаще всего этим грешат мужчины. Это выражается в преобладании в их рационе мясных и мучных продуктов с высоким содержанием животного жира, сладостей, сдобы и недостаточном потреблении молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов.
Общий совет для всех категорий - принимать достаточное количество антиоксидантов, чтобы прожить дольше. В основном антиоксиданты содержатся в овощах и фруктах, поэтому именно эти продукты должны быть ежедневно на обеденном столе, говорит эксперт.
Если хочется конфет, то лучше заменить их сухофруктами. Ешьте размоченные чернослив, курагу или изюм. Норма потребления в день - 50 граммов. Если есть избыточный вес и сопутствующий этому сахарный диабет, лучше покупать несладкие фрукты, например, яблоки. Их можно запечь в духовке и добавить немного варенья или меда.
Обязательно на ежедневном столе должны быть овощные салаты. Для заправки лучше использовать растительное масло, не более столовой ложки на человека.
При заболеваниях желудочнокишечного тракта из рациона необходимо исключить жареную пищу, иначе на следующий день будет дискомфорт. Сейчас у многих есть мультиварки, в них можно приготовить на пару практически все - и мясо, и рыбу. Один из хороших вариантов - куриная грудка в сухарях. В принципе, можно есть и говядину, телятину, баранину, но желательно исключить свинину, советует доктор.
Морепродукты богаты йодом, который положительно влияет на стенки сосудов. Первое место по уровню пользы для организма - у морской капусты. Норма в день - 100 граммов. Этот продукт полезен еще и тем, что в нем есть компоненты, препятствующие образованию тромбов. Противопоказания - повышенная функция щитовидной железы и обострение хронических заболеваний желудочнокишечного тракта.
А чтобы после встречи с внуками и горячих пирожков чувствовать себя лучше, всегда запасайтесь полиферментными препаратами. «Делайте разгрузку нежирным мясом и рыбой, сочетайте это с прогулками в разумном количестве в зависимости от возможностей», - говорит Алла Погожева.
«Пожилым людям я очень рекомендую умеренную аэробную нагрузку, а именно - прогулки на свежем воздухе, - поддерживает заведующая физиотерапевтическим отделением клиники лечебного питания Галина ЭНГЕЛЬГАРДТ. - Будьте аккуратны: если у пожилого человека есть лишний вес, то длительные прогулки могут вызвать боли в суставах и позвоночнике».
В этом случае лучше заниматься скандинавской ходьбой. Она идеально подходит пожилым: все движения максимально естественны, отсутствуют требования к уровню подготовки. Она увеличивает расход энергии на 45 процентов и показана при лишнем весе, а также оказывает благоприятное воздействие на суставы и общее состояние организма.
И напоследок: самый приятный способ привести организм в тонус. Речь о горячей ванне. Помните, что пожилым людям нельзя полностью в нее погружаться - зона выше груди должна быть над поверхностью воды, чтобы не нагружать сердце. Принимать такую ванну можно во второй половине дня, по 510 минут, и тогда сон будет спокойным.
Если раньше вы никогда не пробовали лежать в теплой ванне или давно этого не делали, то лучше в первый раз полежать до 5 минут. Рекомендуемая температура воды - до 37 градусов.
Новости тематики
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- Основной инстинкт
- В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку
- В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования
- Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме
- Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела