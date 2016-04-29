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Времена Дуремара прошли, а пиявки остались
После десятилетий забвения гирудотерапия переживает настоящий ренессанс
Чем обусловлен всплеск интереса к лечению пиявками: данью моде или признаком разумного и бережного отношения человека к своему здоровью? Кому сегодня «прописывают» пиявки? А кому они противопоказаны? О тонкостях применения гирудотерапии при различных заболеваниях и поговорим на страницах «Журнала Здоровья». Разобраться в этом нам поможет врачгирудотерапевт, заведующая отделением физиотерапии КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ирина РОМАШИНА.
Далеко не все знают, что в 1990 году Hirudo medicinalis (пиявка медицинская) официально признана лекарственным средством и занесена в Реестр государственной фармакопеи РФ, так что считать гирудотерапию методом альтернативной медицины - неверно.
«Сегодня мы знаем, что гирудин - эффективнейший антикоагулянт, говорит наш эксперт. Но действие самой пиявки значительно шире. Это и обезболивающие, и противовоспалительные, и сосудорасширяющие свойства. Присасываясь, пиявка оказывает рефлекторное воздействие, сравнимое с иглоукалыванием. Отсасывая кровь, она разгружает капилляры, вводя в них свою слюну. Ученые доказали, что ферменты, входящие в ее состав, способны полностью разрушать даже старые тромбы. Современным препаратам такое не под силу!»
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В XVIII-XIX столетиях среди российских барышень существовала мода - накануне бала ставить за уши пиявок для получения естественного румянца, блеска в глазах и приподнятого настроения. Объяснение этих реакций при сеансе гирудотерапии найдено совсем недавно. Оказывается, в ответ на укус пиявки организм выделяет эндорфины. Под влиянием этих гормонов радости и появляются блеск в глазах и хорошее настроение
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ЦЕЛЕБНЫЙ УКУС
Показаний к лечению пиявками множество. Это практически любые заболевания, в которых нарушен кровоток: сердечнососудистые (гипертония, ИБС, стенокардия), заболевания вен, сопровождающиеся повышенной вязкостью крови (варикоз, тромбофлебит, геморрой), любые воспалительные заболевания (простатиты, аднекситы, пиелонефриты), заболевания опорнодвигательного аппарата (артрозы, артриты, остеохондрозы).
«Если после операции у человека возник спаечный процесс или у женщины бесплодие изза спаек в малом тазу - ставим пиявки, и спайки уменьшаются, спаечный процесс проходит, - говорит Ирина Ромашина. - При воспалительных процессах в результате того, что пиявка разгружает кровоток, орган, где возникло воспаление, начинает нормально снабжаться кровью и кислородом, в него поступают иммуноглобулины и больной выздоравливает, причем даже в тех случаях, когда не помогает медикаментозная терапия».
В последние годы растет интерес к гирудотерапии и у косметологов. Заметный лимфодренирующий эффект совместно с действием биологически активных веществ пиявочной слюны способствует оздоровлению кожи и улучшению ее внешнего вида. Одним словом, позволяет коже дольше не стареть.
Используют пиявок и для профилактики и лечения целлюлита.
Целлюлит представляет собой уплотнение жировых клеток. Ферменты пиявки частично разрушают их, активизируя капиллярное кровообращение в подкожной клетчатке. Однако не следует ожидать, что пиявка вместе с кровью «отсосет» и жир. Придется ей помочь с помощью диеты и физической нагрузки.
Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких факторов: рефлекторного, механического и биологического. Вопервых, пиявок обычно размещают таким образом, чтобы они прокусывали кожу пациента в рефлексогенных точках (т.е. точках иглоукалывания). Вовторых, пиявки осуществляют чисто механическое воздействие на кровоток. Имеется в виду высасывание крови и ее длительное истечение из ранки после укуса. И, втретьих, пиявки выбрасывают в кровоток слюну, содержащую более 120 разнообразных биологически активных веществ. В итоге у человека улучшается сон, аппетит, повышается настроение, нормализуются обмен веществ и иммунитет. В какойто мере это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения насыщенности крови кислородом.
Но, как и всякое лекарственное средство, пиявки имеют противопоказания. Правда, последних не так уж и много. Это гемофилия, тяжелая степень анемии, геморрагические диатезы, злокачественные новообразования, кровотечения, острые простудные заболевания. Так что заниматься самолечением пиявками недопустимо.
«Нужно точно знать, куда присаживать пиявку при каждом конкретном заболевании. К примеру, при повышенном давлении ее следует присаживать на одно место, а при пониженном - на противоположное. Если перепутать, можно серьезно навредить своему здоровью. Распространенное мнение, что пиявка сама находит нужную точку на теле человека, - не более чем заблуждение. Пиявка стремится присосаться в место с наиболее тонкой кожей и поверхностно расположенными сосудами. Поэтому ее необходимо направлять. Кроме того, грамотный врач, проводя сеанс гирудотерапии, всегда отслеживает состояние больного: пульс, давление, реакции», - предупреждает доктор Ромашина.
Зачастую к гирудотерапии прибегают, когда исчерпаны другие способы помочь больному. Это, конечно же, не панацея, однако то, что, воздействуя на больной орган, пиявки стабилизируют работу всего организма, - доказанный факт.
Лечение пиявками дает хорошие результаты не только само по себе, но и в сочетании с фитотерапией, физиотерапией.
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НА ПРИЕМЕ У ПИЯВКИ
В ходе сеанса гирудотерапии пиявок ставят на область того органа, который нужно вылечить. При этом пиявка должна быть голодной. Наиболее сильный эффект она оказывает после 6 месяцев голодания - в этом случае у пиявки наиболее активная слюна. Кстати, жить от кормления до кормления пиявка может до двух лет.
Укус пиявки напоминает укус комара. Она прокусывает кожу на глубину примерно 1,5 мм и способна за один раз высосать от 5 до 15 мл крови. Столько же крови вытекает из места укуса в течение последующих 324 часов. За один лечебный сеанс обычно приставляется от 2 до 7 особей.
«Как только пиявка достигает поверхностных капилляров, она начинает выделять в ранку слюну. В ней содержится целая «фабрика» биологически активных веществ, многие из которых современная биохимия не то что синтезировать, но даже идентифицировать не может», - поясняет Ирина Ромашина.
В среднем курс гирудотерапии включает 710 сеансов. Процесс сосания длится от 1015 минут до часа, после чего пиявки снимаются с помощью спирта, йода или в случае кормления досыта отваливаются сами.
Вероятность инфицирования пациента при сеансе гирудотерапии полностью исключена. Пиявки используют один раз - как одноразовый шприц, после чего уничтожаются.
ГДЕ РАСТУТ ПИЯВКИ
Разумеется, медицинских пиявок сегодня никто не ловит сачком в заросшем тиной пруду, как Дуремар из известной сказки о приключениях Буратино. Хотя бы потому, что живущая на воле пиявка ленивая и сытая. А, кроме того, медицинская пиявка занесена в Красную книгу и в природных условиях вылавливается строго по квоте, предоставляемой биофабрикам, которые занимаются разведением пиявок в промышленных масштабах, для улучшения генофонда. Ведь особи, выращенные в искусственной среде, аналогичны бройлерам с птицефабрики.
Таких биофабрик в России всего четыре: две в Подмосковье, одна в СанктПетербурге и одна в Саратовской области. В сумме на них выращивается 55,5 млн пиявок в год, что делает нашу страну мировым лидером по их производству. Ну, хоть в этом оказались впереди планеты всей!
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Фото автора.
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